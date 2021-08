Gotovo svakodnevno društvenim mrežama i medijima kolaju snimke i fotografije tisuća ljudi koji pokušavaju pobjeći iz Afganistana pred talibanima. Najupečatljivije su one s aerodroma u Kabulu, gdje su se prije nekoliko dana gomile nastojale ukrcati na zrakoplove za koje se mislilo da će biti posljednji.

Komentatori na mrežama su primijetili kako su na fotografijama napaćenog naroda uglavnom muškarci. "Kukavice, napuštaju žene i djecu", "Sami muškarci. A gdje su žene?", komentirali su.

Sve ima svoje razloge

No, navala muškaraca na zrakoplove, dok žena i djece nema u prevelikom broju ima svoje razloge. Washington Times piše da muškarci idu prvi u nepoznato kako bi osigurali dolazak ženama i ostatku svojih obitelji. Naime, sve ovisi o statusu izbjeglice, kojeg nije lako dobiti. UN procjenjuje kako trenutno u svijetu ima oko 82,4 milijuna izbjeglica. Njih svega 26,4 milijuna uspjelo je dobiti status izbjeglice.

Uz to, bijeg iz zemlje je skup i težak, zbog čega se obitelji odlučuju poslati samo jednog člana koji će se snaći u inozemstvu, zatražiti azil i temeljem doga dovesti ostatak obitelji. Zbog izražene nejednakosti spolova, češće će to biti muškarac nego žena, prenosi portal Žena. Naime, marginalizacija je dovela do toga da često ne izlaze iz svojih domova, a kamoli da su obrazovane ili radno sposobne. Ovakva putovanja su i opasnija za žene zbog mogućnosti otmica, silovanja, ubojstava i trgovanja ljudima.

Ako ostanu ili odu - isto im je

Prema podacima UN-a, 73 posto izbjeglica diljem svijeta ode najdalje u susjedne zemlje, koje su uglavnom podjednako nerazvijene, kao i one iz kojih su otišli. S obzirom na to da je marginalizacija žena ondje podjednaka, bilo bi im se nemoguće probiti do države u kojoj traže azil.

Kako bilo, žene su jednako ugrožene ako ostanu ili ako odu. Zbog toga ih u Afganistanu ima značajno manje. Afganistanke tako pod talibanskim režimom ostaju u nadi da će muškarac iz njegove obitelji uspjeti pobjeći u neku zemlju i ondje im osigurati boravak.