Tisuće Afganistanaca panično je posljednjih dana pokušalo napustiti zemlju nakon što su talibani zauzeli cijelu zemlju te glavni grad Kabul te proglasili kraj rata i afganistanski kalifat.

S tamošnjeg su aerodroma stigle šokantne snimke ljudi koji se nastoje spasiti držeći se za krila aviona ili kotače. Zbog stampeda koji ne nastao, bilo je i ljudskih žrtva.

Sada pak se pojavila snimka iz samog kokpita na kojoj se čuje posada kako u razgovoru s kontrolorima leta procjenjuje da je u avion vjerojatno ušlo 800 ljudi.

Kada je avion sletio, u njemu je prebrojano 640 afganistanskih civila koji su uspjeli doći na sigurno. Kapacitet letjelice inače je oko 150 ljudi, a veći dio nje namijenjen je za teret, no posada je odlučila dozvoliti ukrcaj putnika nakon što su vidjeli kaos i strah koji je vladao na aerodromu.

U međuvremenu je Defense One dobio fotografiju unutrašnjosti aviona te su objavili taj prizor stotine naguranih ljudi.

Inside Reach 871, A US C-17 Packed With 640 People Trying to Escape the Taliban | @TaraCopp and @MarcusReports https://t.co/lf3LajxzzX pic.twitter.com/gLiAwD6k9T