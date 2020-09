JEDAN OD NAŠIH NAJISKUSNIJIH PILOTA OŠTRO UZVRATIO MORHU: Potpuno su ga izbacili iz takta, objavio i slike kao dokaz

Umirovljeni brigadir i iskusni pilot Ivan Selak oštro je reagirao na priopćenje MORH-a u kojem stoji kako MiG-ovi nisu opremljeni za letove noću, što je u suprotnosti s njegovom ranijom izjavom o odrađenim stotinama sati leta u tom zrakoplovu po mraku

Nakon što su iz Ministarstva obrane reagirali na tvrdnju umirovljenog brigadira i iskusnog pilota Ivana Selaka kako je imao 700 do 800 sati noćnog leta MiG-om 21, riječima da taj borbeni zrakoplov nije osposobljen za borbu noću, ponovno je reagirao i sam Selak. U poduljoj objavi na Facebooku, zgrožen postupkom ljudi iz MORH-a, objavio je nekoliko stranica priručnika za let MiG-om 21 u kojima su opisane procedure za let noću i fotografija te progovorio i o vlastitim iskustvima, ne štedeći pritom one koji su odgovorili na njegovu raniju tvrdnju.

“Dakle da odgovorim, ne ministru, jer on to ne treba niti znati, nije njegovo da zna kalibar tenkovske granate, brzinu ispaljenog zrna iz jurišne puške, ili može li ili ne može MiG šibnuti raketu…i to još noću. Ali oni koji u javnost istupaju u ime MORH-a to moraju znati; ako ne znate onda pitajte, ako ne želite pitati onda ste nesposobni, ako to radite namjerno onda čovjeku ‘sapunate dasku’, četvrtog nema, ili ima, ali onda ste nesposobni uhljebi. Citiram vas: ‘Borbeni avioni MiG 21 nisu opremljeni za provedbu zadaća noću…’ i onda bla, bla, gdje i tko ga koristi i koristio.

Dakle ovo je strašno, da ne odgovorim ja, neka vam odgovori knjiga uputa pilotu za upravljanje avionom L-17(MiG-21bis) prva stranica, eto vam slika, pročitajte što piše… danju i noću gospodo, to piše. Još jednom ‘oprema osigurava letenje danju i noću’. Idemo dalje kroz knjigu, jer one služe za čitanje, ova za učenje, napisana na krvi poginulih koji su ga u početku i tijekom eksploatacije koristili. Sljedećih par slika iz iste knjige (svetog pisma za pilote, znalci moji) govori ‘a kako se to leti noću’, kako sa kabinom, pokretanje, voženje, polijetanje, slijetanje, pa i o osobenostima, kad nemaš rasvjetu koju bi trebao imati (eto ide i bez toga). Kome da vjerujemo? Pilotskom svetom pismu ili vama ekspertima?”, pita se Selak.

‘Alo, uhljebi, jel’ čitate?’

Osvrnuo se i na drugi dio MORH-ovog priopćenja u kojem stoji kako ovi zrakoplovi ruske proizvodnje služe za presretanje velikih i slabo pokretnih ciljeva, što, također, smatra skandaloznim.

“Drugi citat, ono da uhljebi pokažu kako može i gore: ‘S obzirom na zahtjeve primarno je konstruiran za presretanje velikih ciljeva koji slabo manevriraju (bombarderi) u dnevnim uvjetima i zbog toga nije opremljen za zračnu borbu na srednjim i velikim daljinama (ma što to značilo – moj dodatak), kao ni za borbena djelovanja noću’. ‘Alo ljudi, uhljebi, ovo je ‘bis’, ima radar (skroman doduše) nosi rakete sa TG (zaj**ana) R-60m ili bez m, ima top (23 u milimetrima), ima pojačan motor, dopunski forsaž – to je ono kad misliš da je požar, a ono motor gura tako da ga ne obuzdavaš ni sa 7-8G; ma o čemu to ja? Evo vam knjiga ‘Metodsko uputstvo za borbenu primjenu aviona L-17(MiG-21bis). I odmah na početku kak’ i treba: ‘Namijenjen za borbu u zraku protiv svega što leti, danju i noću, a bogami i po ciljevima na zemlji danju, ali i noću u PMU (povoljni meteorološki uvjeti).

Pitate se ‘sučim’, pa eto piše, dao sam vam, stranica iza – vođeno raketno naoružanje, u stvari samo se vodi, ispališ i ‘a je to’ – imamo je R-60m ili bez m, pročitajte o njoj, piše sve, piše da je šibneš i pri 7G (na bombarder koji vitla sa tim G, piše da avion i naoružanje raubaš od zemlje (nije ravna ploča) do praktičnog vrhunca (0 metara – 18.000 metara), jel’ čitate?

Piše u knjizi, ja vjerujem napisanom jer sam to sve primjenjivao…i više od toga pa i 30 posto. I hvala onom koji ga je napravio, zato sam živ, eto vam i moje osposobljenje iz 84. onog vijeka za borbeno djelovanje noću, ‘alo noću, pa kako to? J*** ga može se, ima se, a eto ima i pečat. E, da i u Hrvatskoj se letjelo noću, obučih, čini mi se četiri, pet pilota i to baš na avionu koji po vama ne može noću; dečki šibali i samostalno”, opisao je Selak.

Potrebna puno veća ulaganja

Potom je zaključio da je lakše MORH-u napisati da MiG-ovi ne mogu letjeti noću, nego da ih održavaju u ispravom stanju. “No da bi avioni letjeli moraš imati rezervne dijelove, motore, opremu, razrađen sustav u koji moraš ulagati ne onoliko koliko si ulagao od kraja rata do sada, nego puno, puno više. Naravno ako želiš da ti naziv bude HRZ, a ne HVZ ili HHZ(ova srednja slova su ratno, vatrogasno, helik(h)optersko zrakoplovstvo)”, zaključio je iskusni pilot.