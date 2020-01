JE LI SPLIT DOISTA GRAD SLUČAJ? Kvartovski tračevi u odnosu na brojke – ovo je crno na bijelo

Statistika splitsko-dalmatinske policije za proteklih 25 godina ne otkriva odstupanje u kriminalitetu u protekle dvije godine od ranije zabilježenih brojki u županiji, ali i u usporedbi s cijelom Hrvatskom, no zabrinjava trend rasta zloporaba droga i pokušaja ubojstava

Split je i dalje potresen trostrukim ubojstvom koje se dogodilo u subotu i koje, prema mnogima, predstavlja vrhunac kriminala u gradu. Zbog tog slučaja, ali i uličnih obračuna uglavnom narkomiljea i napada na turiste koji su često punili stupce novinskih članaka, Split je apostrofiran kao grad slučaj kojeg su preplavili kriminal i droga. Građani kažu da se radi o alarmantnom stanju i govori kako institucije ne rade svoj posao.

No, institucije, točnije Policijska uprava splitsko-dalmatinska, u svojim statističkim podacima o stanju sigurnosti u razdoblju od 1994. do 2018. pokazuju kako gotovo sva kriminalna djela su u razini prethodnih godina ili ne odskaču od državnog prosjeka ili usporedbe s drugim županijama.

Porast zloporaba droga i pokušaja ubojstava

Zabrinjava porast zloupotrebe droga u posljednjih nekoliko godina, ali ne u usporedbi s ostatkom zemlje. Kritičan je i porast broja pokušaja ubojstava koji je zabilježen od 2018. na ovamo. Svi ostali pokazatelji govore da je Splitsko-dalmatinska županija u ovom razdoblju najsigurnija u proteklih 25 godina, javlja Večernji. No, podaci za prvih 11 mjeseci 2019. kvare taj dojam i to poglavito kod kaznenih djela s elementima nasilja.

Policijska statistika kaže kako je ukupan broj kaznenih djela u Splitsko-dalmatinskoj županiji 2018. bio 4092, što je najmanje u proteklih 25 godina, no u 11 lanjskih mjeseci ih je bilo već 4771. Po udjelu kaznenih djela i prekršaja u odnosu na cijelu zemlju, pretprošle je godine u Splitu i županiji broj pokušaja ubojstava porastao za 22,2 posto, drskog ponašanja za 20,8 posto, zapljena droga 17,5 posto i tučnjava 13,6 posto.

Konkretne brojke

Prevedeno u brojke, 2018. je bilo 20 pokušaja ubojstava, a u lanjskih 11 mjeseci čak 16, što je veliki porast jer ih je najviše zabilježeno po 11 u 2015. i 2016. U Splitsko-dalmatinskoj županiji je od 2013. do 2018. ukupno zabilježeno 15 ubojstava, dok je samo lani u 11 mjeseci zabilježeno njih pet. Teških tjelesnih ozljeda je 2018. bilo 73, a lani, osim prosinca, 85, s time da je to i malen broj u odnosu na većinu od proteklih 25 godina. Razbojstava je 2018. bilo 61, a lani 108, s time da je i to mala brojka u odnosu na ostale godine.

Zlouporaba droga je kontinuirano u porastu od 2014. pa se tako svake godine zabilježi između 184 i 210 slučajeva, a lani ih je bilo 176. No, 2018. prednjači po broju zapljena droge – čak 1975, dok je s druge strane te godine zabilježeno najmanje slučajeva gospodarskog kriminala – samo 331. Na rekordno niskim razinama je i broj prekršaja protiv javnog reda i mira (2249 u 2018. i 2238 u lanjskih 11 mjeseci), imovinskih delikata (2069 u 2018, ali i 2443 lani) te provala (720 u 2018. i 744 lani).