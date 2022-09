Svi normalni ljudi u Hrvatskoj smatraju da ova pljačka Ine zahtjeva izvanrednu akciju hrvatskog parlamenta, što i tražimo od predsjednika, ali on je još uvijek na ljetovanju, po klubovima negdje pleše, kazao je za N1 saborski zastupnik HSS-a Krešo Beljak. Otkrio je i kako oporba namjerava reagirati na aferu u Ini.

"Odgovor opozicijskih stranaka je da se sazove sjednica koja bi figurirala sjednicu Sabora gdje bi opozicija pokazala da je stanje u Hrvatskoj takvo da se preko ovoga ne može prijeći, da to nije samo jedna u nizu afera, da je to mega afera nakon koje u Hrvatskoj ništa neće biti isto", navodi Beljak. "Mi smo svi skupa u opoziciji uvjereni da je ovo početak kraja HDZ-a", poručio je Beljak.

'HDZ nije politička stranka, to je kriminalna grupa, mafija'

Kaže da su na sjednicu dobrodošli i zastupnici HDZ-a, ali vjeruje da se neće pojaviti.

"HDZ nije politička stranka, to je kriminalna grupa koja je okupirala sve segmente društva. Da bi se pobjedilo takvu kriminalnu organizaciju, mafiju, potrebno je da se svi ujedine i to govorim dugo godina i mislim da je sada svima jasno da samo ujedinjeni možemo maknuti HDZ", istaknuo je.

Dodaje da “hrvatska demokracija i hrvatska država ne može živjeti dok postoji HDZ i dok se nazivaju strankom”.

"HDZ niti je hrvatska niti je demokratska, možda je jedino zajednica. Nisu politička opcija koja bi željela dobro Hrvatskoj", rekao je Beljak, dodajući da su okupirali sve segmente društva.

Ističe da je ova afera neobranjiva. "Kad biste uštedjeli svaki dan 1.000 kuna, treba vam 2.700 godina da dođete do te cifre. To su nepojmljive cifre", kazao je Beljak.

'Plenković pogubio u toj aferi, očito ga je teško potresla'

Osvrnuo se i na izjavu predsjednika Vlade Andreja Plenkovića koji je kazao da je dio novca već vraćen u državni proračun.

"Kako mogu biti vraćeni novci bez pravomoćne presude? To je i laiku jasno da je nemoguće. Očito se premijer pogubio u toj aferi, očito ga je teško potresla. To što priča da jede tuđe one stvari, to može objesiti mačku o rep, on je predsjednik Vlade i nema tu tuđih stvari", kazao je Beljak i dodao: 'Sve afere u zadnjih 6-7 godina jesu teret na leđima Andreja Plenkovića i on je odgovoran za njih jer je prvi čovjek Vlade. U svakoj normalnoj demokraciji, nakon ove afere, premijer je indirektno odgovoran i on mora otići. Kad bi Hrvatska bila normalna demokracija, on bi isti dan dao ostavku'.