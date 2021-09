Uoči početka jesenskog zasjedanja, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković izašao je pred novinare i kazao da zastupnike očekuje intenzivan rad.

"Krećemo 15. rujna, a po planu radimo do 12. studenog i nastavili bi 24. studenog pa sve do kraja ustavnog roka ili ako bi bilo potrebno i kasnije, nakon 15. prosinca", rekao je Jandroković dodavši da će epidemiološke mjere biti kao i do sada.

Tajnik Sabora radi iako mu je odavno istekao mandat

Rekao je da je osnovan novi klub zastupnika - Klub Fokusa i nezavisnih zastupnika, četrnaesti po redu u ovom sazivu.

"To će tražiti određene promjene u sastavu odbora, to je na oporbi da dogovori između sebe", kazao je Jandroković.

Osvrnuo se i na to što je tajniku Sabora prije 11 mjeseci istekao mandat, ali i dalje radi. "To ćemo riješiti početkom jeseni", kazao je.

'Svoj stav imam, ali sad ga ne mogu reći'

Jandroković je, javlja RTL.hr, govorio i o izboru predsjednika Vrhovnog suda rekavši da je prošli tjedan održan sastanak parlamentarne većine.

"Stav je takav da ćemo sačekati da vidimo obrazloženje Opće sjednice Vrhovnog suda. Nakon toga sačekat ćemo raspravu i saslušanje kandidata i nakon toga reći ćemo svoj stav", kazao je Jandroković dodavši da je predsjednik Republike najavio svoga kandidata te da neće ni biti moguće raspravljati o drugim kandidatima.

"Svoj stav o kandidatu za šefa Vrhovnog suda imam, ali sad ga ne mogu reći. Dopustite još nekoliko dana, nije to toliko dugo, a onda će se znati stav parlamentarne većine", rekao je Jandroković.