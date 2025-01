Ispovijest kćeri žrtve trovača iz Plaškog: 'Moj otac je bio najbolji na svijetu. Nije ovo zaslužio…'

U blizini Plitvičkih jezera skriveno je malo mjesto Plaški. Među nešto više od 1600 stanovnika živjeli su nevjenčani bračni par Niko Batljan Riža i Ivanka Oskoruš. Danas 65-godišnji Riža i njegova 28 godina mlađa partnerica zajedno su otkad je ona imala 14 godina. Partneri u ljubavi bili su partneri i u zločinu. Sjeli bi u lokalni kafić i vrebali. Kada bi vidjeli da netko ima par sto kuna, krenuli bi u napad. Pozvali bi nesretnika za stol i dok bi Ivanka zavodila žrtvu, Riža bi mu sipao otrov u piće. Tuđi život njima je vrijedio par sto kuna.

Danijela Vrcelj, kćer otrovanog Milana Vrcelja otvorila je dušu za Dosje Jarak.

"Ovdje sam rođena. Ovo je moj život. Ovo je moja ljubav. Sve… Moj tata naučio me da cijepam drva, da kosim travu, proveo me kroz šumu, naučio me da volim Liku", započela je Danijela svoju ispovijest i dodala da je Plaški za nju Dubai. Za oca kaže da je bio najbolji na svijetu, ljubav njezinog života i netko na koga se ponosi.

"Mislim da je moj otac najmanje zaslužio ovo", dodaje. Danijela se nekoliko mjeseci prije nego što je njezin otac napadnut, preselila u Irsku. Majka joj je javila da je otrovan. Policija je odmah pokrenula istragu, a dok se Vrcelj još oporavljao, u bolnicu je doveden Milan Vidaković (51) u kritičnom stanju. Obojici je pozlilo nakon što su pili s nevjenčanim parom Rižom i Ivankom. Tada još nitko nije bio svjestan užasa koji su ljubavnici ostavljali iza sebe.

Foto: Marko Lukunić/PIXSELL Nevjenčani par, Niko Batljan Riža i Ivanka Oskoruš, svojim su postupcima zauvijek promijenili živote brojnih obitelji.

Malo mjesto u kojem svatko svakog zna

Načelnik Pero Damjanović kaže kako je Plaški lijepa sredina.

"U Plaškom nije suživot nego je život…", dodaje. Od 1653 stanovnika, 60 posto je katolika, a 40 posto pravoslavaca. Većinu ih zna po imenu. Poznavao je i Rižu i Ivanku. Riža je došao iz Banje Luke za vrijeme rata, a pričalo se da je i prije imao problema sa zakonom. Baš kao što su ljudi počeli sumnjati da upravo njih dvoje truju sumještane.

"Ali nije se baš moglo vjerovati da se u 21. stoljeću to dešava", objasnio je načelnik. Ljudi su pričali o nekakvom prahu koji su sipali u piće.

Romano Benković šef krim policije PU Karlovačke otkrio je za Dosje Jarak kako se počeo rasvjetljavati slučaj i koliko je bilo potencijalno sumnjivih smrti ljudi koji su bili povezani s parom.

Službeno su osuđeni za dva ubojstva i jedno ubojstvo u pokušaju, ali vjeruje se da je žrtava bilo više. Čak i za vrijeme trajanja istrage, Riža i Ivanka operirali su po mjestu. Ivanka je osuđena na 30, Riža na 40 godina zatvora.

