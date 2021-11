U studiju Net.hr-a gostovala je bivša premijerka Jadranka Kosor, koja je govorila o situaciji o HDZ-u i aktualnim prosvjedima.

Govoreći o nedavnim velikim prosvjedima, obaveznim covid potvrdama i stanju s koronavirusom, kazala je da situacija nije dobra. Mišljenja je da su naše mjere slabe, da su jedno vrijeme bile nikakve, da su na razini preporuka.

"Od početka krize sam govorila da je trebalo ići u Hrvatski sabor i da je Vlada trebala u Saboru tražiti dvotrećinsku većinu za stvaranje zakonskog okvira za donošenje mjera, pa i ovih vrlo strogih mjera, kao i kažnjavanje onih koji ih se ne pridržavaju", ističe. "Mi imamo samo preporuke Stožera koje većina građana ne doživljavala ozbiljno".

Kosor je komentirala i subotnji prosvjed protiv covid potvrda.

"Mislim da nije bio politički te da je bio prosvjed protiv neuravnoteženih mjera. Tu su se ukrcali neki neodgovorni političari koji su pokušali nešto sitno dobiti na tome, ali sam vidjela puno zabrinutih ljudi koji su govorili sve ono što sam i ja govorila kada se donijela odluka da će covid potvrde trebati da bismo ušli u neke institucije", kaže.

Spomenula je i situaciju prema kojoj covid potvrda treba za, primjerice poštu, a ne treba vam za kafić par metara dalje. "Za mali kafić u kojem se nakrca po 30 ljudi ne morate imati ništa".

"Mjere su neujednačene, donesene s jednom dozom podignute ručne", kaže, dodajući da Vlada od početka pokazuje strah od uvođenja strogih mjera. "Kada smo ušli u prvi lockdown imali smo broj zaraženih koji je bio gotovo isti kao što je danas, nažalost, broj preminulih. A tada smo bili u strogom lockdownu, policija nas je megafonom tjerala da idemo doma.

"Ne treba se bojati prosvjeda, jer je to tako u demokratskom društvu, ali svaka Vlada mora donositi mjere", rekla je.

Macron dolazi zbog aviona

Komentirajući dolazak francuskog predsjednika Emmanuela Macrona te zašto je to važno za Hrvatsku, kaže da je Francuska jedna od osnivačica EU-a. "Dolazak predsjednika je značajan događaj, međutim, on nije prvi takav u smislu dolaska nekog prvog visokog dužnosnika u RH", kazala je, podsjetivši na 2010. godinu kada je u Hrvatsku stigao premijer Fillon.

"Tada smo potpisali sporazum o strateškom partnerstvu, odnosno suradnji. Ovo što će se dogoditi sada je nadogradnja tog sporazuma", kaže. Govoreći o važnosti sastanka iz 2010. godine, kaže da je on bio važniji jer je tada to značilo da jedna velika Francuska daje potporu Hrvatskoj za ulazak u EU, kada je još sve bilo neizvjesno hoćemo li ući."

Na pitanje kako komentira trzavice na relaciji Pantovčak-Banski dvori zbog ručka i večere s francuskim predsjednikom, kaže kako ne misli da se radi o svađi. "Ne mislim da bi predsjednik Vlade trebao isticati, kao što je rekao na pitanje novinara, da gospodin Macron dolazi zbog njega. On dolazi zbog kupnje aviona. Ali naravno da pokazuje poštovanje prema državi u koju dolazi", kaže.

"Ako Vlada priprema taj veliki ručak, na koji je u ovo doba pandemije pozvano stotinjak ljudi, onda mislim da je Vlada trebala tu pozvati i predsjednika, bez obzira kako se on zvao i bez obzira kakvi bili njegovi prijepori s Vladom, ministrom ili premijerom. A njegovo je pravo doći ili ne doći", kaže.

Banožić na poziciji dok ne počne raditi štetu Plenkoviću

Na pitanje hoće li ministar Banožić opstati na svojoj poziciji, bivša premijerka kaže da, dok traje ova vrsta nadmetanja, hoće. "Sasvim je sigurno da i predsjednik Vlade razumije da je takav odnos neodrživ", kaže, dodajući da predsjednik RH ima veliki legitimitet. "Gospodin Banožić je jedan od ministara koji je došao na tu poziciju isključivo voljom Andreja Plenkovića", govori.

"Predsjednik Vlade sasvim sigurno zna da ima problem, da ministar ne može tražiti ostavku predsjednika, da se dosta loše prima kada ministar govori za predsjednika da je psihički bolesna osoba. Ali i tu netko mora reći kada je dosta", smatra. "Sve ove usputne afere za koje doznajemo ne ostavljaju lijepu sliku. Vjerojatno jednog dana kada predsjednik Vlade bude zaključio da to počinje štetiti njemu, da će onda reći da se zahvaljuje, da je bio sjajan ministar, ali i da je vrijeme za odmor", kaže.

Kaže da su sve afere s kojima se Plenković zadnjih dana suočava dovele do toga da ne bude spokojan i da je sigurno katkada i nervozan. "On to vješto pokriva jednim nadmoćnim stavom i vrlo često pokazuje nešto što niti jedan drugi premijer nije pokazivao ili barem smo se svi trudili sakriti, a to je da mu doslovce ide na živce da postoji tu itko tko se usudi pitati nešto što njemu ne bi bilo po volji", kaže.

Suradnja s Milanovićem

Prisjetila se perioda kada je ona obnašala funkciju premijerke. "To da se predsjednika Vlade vrijeđa, da ga se nastoji omalovažiti, ja sam osjetila u pravom smislu te riječi, jer je tada šef opozicije bio Zoran Milanović. Pa tako me nije nitko izvrijeđao kao on", rekla je Jadranka Kosor kroz smijeh.

Kaže da je na sve kritike oporbe pokušala odgovoriti argumentima. "Kada bi Zoran Milanović rekao: 'Vi samo hodate po svijetu i sramotite nas', ja bih na to odgovorila: 'Gospodine Milanoviću, mi ćemo završiti pregovore, ja ću završiti pregovore i potpisat ću pristupni ugovor za EU'. I tako bi", kaže.

Na pitanje zamjera li mu sada takve riječi, kaže da je to stvar njegova stila i naravi protiv koje se ne može.

Prisjetila se jedne anegdote kada je Milanović postao predsjednik Vlade te kada joj se na svojevrsni način ispričao u Saboru.

"On je tada postao predsjednik Vlade, ja sam još bila u Saboru, friško izbačena iz HDZ-a. Bila je neka rasprava o proračunu, ja sam se javila i iznijela svoja stajališta. Na to se on javio za riječ, gledao je negdje gore i rekao: 'U ovoj dvorani, zapravo jedini vi razumijete o čemu se ovdje radi. Jeste li bili dobra premijerka? Jeste. Jesam li ja bio pregrub katkad prema vama? Jesam. Je li mi žao zbog toga? Jest'. To je bila, svojevrsna, ja sam je tako doživjela, isprika", ispričala je.

"On je unatoč svojoj prirodi, koja prelazi granicu dobrog komuniciranja, osoba koja može prijeći preko svega", kaže. Dodaje da imaju dobru komunikaciju, ali i da su tada kada je on bio premijer, a ona nezavisna saborska zastupnica imali dobru komunikaciju.

"Pokazao je spremnost čuti što netko drugi misli tko je radio taj posao, to je velika stvar", kaže. "Uvjerena sam da i u ovim sada napetostima bi se to lakše rješavalo da netko učini prvi korak, a on je spreman pružiti ruku, uz sve to što katkada zaista brutalno izvrijeđa sve koji mu se nađu u njegovu vidokrugu", kaže.

Pregovori o ulasku u EU

Dotaknula se i perioda kada je završavala pristupne pregovore Europskoj uniji. Na pitanje kako gleda na činjenicu da joj mnogi nezasluženo ne priznaju da je u toj priči odradila jedan ogroman dio posla, kaže da se to više ne spominje, iz jednog jako tužnog razloga.

"Zato što ja nisam više članica HDZ-a, i to otvoreno kažem.

"To je jako žalosno ne zbog mene, nego zbog toga što pokazuje da taštine nekih ljudi mogu biti i iznad interesa povijesti. Međutim, taj potpis u pristupnom ugovoru nitko ne može izbrisati", kaže.

Što je Jadranka Kosor još rekla o Andreju Plenkoviću, odnosu bivših predsjednika i ministara obrane, završetku pregovora za ulazak u Europsku uniju, suradnji s bivšim predsjednicima, anegdoti s nalivperom kojim je potpisivala pristupni ugovor za ulazak Hrvatske u EU, ali i tome hoće li nastaviti pisati te hoće li njezina knjiga Premijerka dobiti drugi nastavak, pogledajte u video intervjuu.