Gordan Zlopaša, doktor i pročelnik Zavod za perinatalnu medicinu KBC-a Zagreb, za Dnevnik Nove TV, komentirao je slučaj Mirele Čavajde, trudnice u 26. tjednu trudnoće kojoj je rečeno da nosi dijete s malignim tumorom na mozgu, a kojoj odbijaju abortus.

Na pitanje o tome što je povjerenstvo Petrove odlučilo, Zlopaša je odgovorio da je odluka prvostupanjskog povjerenstva, koliko je njemu poznato, da se ne odobri prekid trudnoće.

"Zbog nedovoljno podataka o tumoru, odnosno deformacije kod djeteta - za sad se ne zna radi li se o krvarenju na mozgu ili tumoru. Napravljeni su ultrazvuk i magnetska rezonanca, međutim taj je nalaz pokazao da je dijete bilo nemirno, stoga vizualizacija slike nije bila najbolja. Ne možemo znati radi li se o malignom tumoru, potrebno je napraviti biopsiju, pa histološku analizu samog uzorka. U ovom trenutku doduše, ne mislim da je život majke ugrožen."

'To je dijete koje može preživjeti...'

Iz bolnice Sveti Duh rekli su da nisu educirani za izvršiti feticid.

"Gospođa je zatražila prekid trudnoće. Ovdje se radi o zahtjevu za prijevremenim porođajem. To je 27 tjedana, to je dijete od 1100 i nešto grama. To je dijete koje može preživjeti ako se potakne porod sada. Pretpostavljam da kolege u Sloveniji, želeći biti sigurni da se to dijete neće roditi živo, će ga prije toga, na neki način, usmrtiti.

To bi bio pojam feticida. Feticid bi bio usmrćivanje nerođenog djeteta, prije nego što se rodi. Nešto slično eutanaziji. Sada dolazimo do kompleksnog etičkog pitanja: Smijemo li mi to učiniti ili ne smijemo. Nemam podataka da je u Hrvatskoj itko od liječnika, mojih kolega učinio feticid. To je nešto što je zakonom potpuno neregulirano", rekao je i objasnio kako se taj postupak izvodi.

Ima li ovaj slučaj veze s prizivom savjesti?

"Ne znam točno, ali pretpostavljam da bi se to obavilo uštrcavanjem koncentriranog kalijevog klorida u srce djeteta. Ovdje je pitanje preživljenja tog djeteta i koliko bi ono moglo živjeti da se rodi. Jesu li mu bolje šanse da ide do kraja ova trudnoća. Sigurno, da kada bi se odobrio prekid trudnoće u ovim tjednima, da bismo dobili prijevremeno rođeno dijete uz sve poteškoće koje sama ta prijevremenost nosi plus ove probleme zbog kojih bi se činio prekid trudnoće", dodao je.

Na pitanje ima li ovaj slučaj veze sa prizivom savjesti, Zlopaša je odgovorio da apsolutno nema. "Ne, uopće nema veze sa prizivom savjesti - vidim da se to pitanje po medijima dosta povlačilo ovih dana", rekao je.

"Da ima veze sa prizivom savjesti, etičko povjerenstvo koje donosi odluku o prekidu trudnoće nakon 10. tjedna, ne bi odobrili niti jedan zahtjev", rekao je.

'Ona je učinila sve'

Doktor Zlopaša objasnio je da je pacijentica učinila sve što treba, ali da je ogroman problem manjak zakonske regulacije. "Doista ne znam što joj preostaje - ona je učinila sve. Podnijela je zahtjev za prekidom trudnoće prvostupanjskom povjerenstvu, i može uložiti prigovor u roku od tri dana. O tome će odlučivati drugostupanjsko povjerenstvo, koje će u slučaju žalbe ponovno razmotriti slučaj i donijeti konačnu odluku".

"Puno toga se mora bolje regulirati, bolnice imaju navedeno samo u kojim se situacijama može, ali i ne mora odobriti prekid trudnoće nakon 10. tjedna, ali ništa nakon toga. Što ako dijete preživi? Smije li se počiniti feticid? To su dva ključna pitanja, koja još uvijek nisu zakonski uređena".