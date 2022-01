Iako građane tek čeka povećanje cijena energenata, gospodarstvo je taj udar već osjetilo.

Tvrtke, obrti, ugostiteljski objekti već su dobili i do 4 puta veću cijenu plina.

Predsjednikom Uprave tvornice Munja Ivan Miloloža planira zatvoriti tvornicu te poručuje kako je situacija stravična. Ne misli da je za cijelu situaciju kriva Vlada ili Grad Zagreb već geopolitička strategija i špekulativne igre.

"Nije rješenje zatvoriti tvornicu, ali natjeraju vas prilike i morate se prilagoditi okolnostima, a ne svojim željama ili htjenjima", rekao je Miloža za Dnevnik.hr.

'Ugroženi su svi'

"Ovdje uopće nije važna ni trgovina, ni industrija. Netko je više, a netko manje ugrožen, ali ugroženi su svi. Ovo je stravično, ovdje se radi o 345-postotnom povećanju cijena", napominje.

Kaže kako Vlada nije kriva za povećanje cijene plina.

"Ne želim okrivljavati nikoga. Nisam član niti jedne političke stranke. Vlada nije kriva za cijenu plina, jer je sve u rukama jedinica lokalne samouprave. Nije kriv ni Tomašević. U ovom trenutku je Zagreb najveći industrijski centar. Nit je Možemo krivo, već je apsolutno krivo bivše rukovodstvo Zagreba", uvjeren je.

Na pitanje može li i što učiniti Vlada i koliko može izdržati gospodarstvo, odgovara kako će doći do lančane reakcije i da će sve poskupjeti.

"Ovisi koliko tko ima rezervi i zaliha. Po meni, ovo gospodarstvo vrlo teško ili gotovo nikako ne može izdržati. Pojedina poduzeća mogu, ali globalno, ovo povećanje ne može nitko izdržati. Rast cijena se apsolutno osjeti. Ovo će se prenijeti na sve drugo. To će se odraziti od kruha pa do ostalih namirnica. To je lančana reakcija. Nije važno je li netko veliki ili mali. Dolazit će do lančane reakcije svega", ističe.

Povratak na staro

Projicirao je koliko će trebati da se sve vrati u stare mjere, odnosno na pozicije prije inflacije.

"Kad se već dogodi inflacija, treba tri puta vremena koliko je ta inflacija rasla da bi se vratilo na početno stanje. Ako je to šest mjeseci, trebat će nam godinu i pol dana, ukoliko se ne uvedu neke subvencije", rekao je.

Miloloža smatra da se Hrvatska nije prilagodila okolnostima.

"Ja ne znam da itko u svijetu ima dobit od više od 345 posto, ali nije to rasla cijena samo u Hrvatskoj, ovo su geopolitičke igre. Ovdje ima i puno mešetarenja na svim razinama. Treba razumijeti rusko-ukrajinsku situaciju. Ovo se dogodilo i 2009. godine, upravo zbog igara i geopolitičkim mešetarenjima Ukrajine i Rusije. Mi se nismo zbog naših propusta prilagodili okolnostima. To nema veze s Vladom", naglašava još jednom Miloloža.

Osim plina, rast će i cijena struje od 200 do 300 posto.