Zainullah Ibrahimi je Afganistanac koji je preko Srbije 2017. stigao u Hrvatsku. Zbog bolesti je odmah bio hospitaliziran, pa je za razliku od drugih ljudi s kojima je prevalio ogroman put, zadržan u hotelu za strance u Dugavama. Iako je namjeravao otići u Njemačku, zadržao se, naučio jezik i našao posao.

"Bio sam jako umoran pa sam ostao u Hrvatskoj. Nikad prije nisam čuo za Hrvatsku, ali jesam za Jugoslaviju. Ljudi su prema meni ovdje stvarno ljubazni", rekao je za RTL.

'Situacija je loša, ljudi se boje'

Brinu ga zbivanja u Afganistanu. Na vlast ponovno dolaze talibani, a predsjednik države je pobjegao. Ondje su ostala dvojica njegove braće i stric. Otac mu je ubijen pod nerazjašnjenim okolnostima, a majka je preminula na porodu.

"Čuo sam se bratom u nedjelju, rekao je da je situacija stvarno jako loša, ljudi se boje. Talibani su došli u Kabul, osvojili su cijelu državu. Rekao mi je brat da će dominirati nad ženama i da one neće imati nikakva prava. Isto su pričali i prije 20 godina, isto je bila katastrofalna situacija. Otac mi je pričao, žene su bile kod kuće, nisu imale pravo otići van bez muškarca. Nisu imale uopće prava ići u školu, raditi, vezane su za kuću", objašnjava Zainullah i objašnjava kako su talibanska obećanja o čuvanju ljudskih prava - propaganda.

"Oni to govore da ne bi ljudi bježali iz države, pošto vidite kako svi pokušavaju se ukrcati na avione. Siguran sam da neće dati ženama da idu u školu ili na faks ili da rade. Ne daju oni to. To su samo priče da ljudi ostanu u Afganistanu, a onda će početi dominirati nad ljudima i ubijati ljude koji su radili s Amerikancima i zapadnim silama", objašnjava.

Izgubili su 'super državu'

Želi studirati politologiju. To mu je dječački san. Ističe da su imali "super državu", koju su izgubili prije tjedan dana. Smatra da će se stvari teško vratiti u normalu.

"Sada je to nemoguće. To su nepismeni ljudi, talibani nemaju pojma ni o čemu. Oni su samo osvojili državu preko drugih država. To je bilo dogovoreno iza zatvorenih vrata. U tjedan su okupirali cijelu državu. Meni je žao što sam izgubio svoju državu i svoj ponos. Nemam više nade da bih se vratio u svoju državu. Meni je žao što je moja država i moj ljudi u takvoj situaciji. Užasno mi je neugodno što im ne mogu pomoći", govori Zainullah.

Brat mu je rekao da su im talibani zabranili da izlaze van iza osam sati navečer, jer će ih inače ubiti. Kad su zadnji put bili na vlasti, Zainullah je još bio dijete. Ipak, sjeća se njihova nasilja.

"Sjećam se kad je moj otac bio u talibanskom zatvoru, tukli su ga. Ista je situacija kao prije 20 godina. Oni se ne mijenjaju. Njih zanima samo da imaju vlast u državi i ne daju Afganistancima prava kakva bismo željeli imati, pogotovo ženama, njima ne daju ništa. Govore da neće nikoga ubiti i da ne žele nikome zlo, ali toga će biti i previše kod njih. Ako je netko radio za Amerikance, njih će odmah ubiti. Oni baš žele maltretirati Afganistance, ja ne bih rekao da su oni uopće Afganistanci. Talibani… oni su došli preko Pakistana. Zašto su bacili našu zastavu? Zato što nisu Afganistanci", smatra Ibrahimi.

Prijetili mu smrću

Zbog talibana je i završio u Hrvatskoj. "Prijetili su mi da će me ubiti. Kad su mi ubili oca, ja sam napustio Afganistan. Inače nisam planirao ići u Europu i živjeti u inozemstvu, ali kad su mi ubili oca, morao sam napustiti Afganistan. Ljudi koji misle da sam odrastao i da ću tražiti to što su radili s mojim ocem, oni će me odmah ubiti, ne mogu nikako natrag. Braća mi sada uopće nisu na sigurnom. Rekli su mi da su došli neki ljudi i raspitivali se gdje sam ja. Boje se kad će ih ubiti. Tamo svaka osoba očekuje svoju smrt. Svaki dan. Nije nitko sretan tamo više", rekao je Zainullah dodavši da se u Hrvatskoj ne treba ničega bojati.

Ima samo dvije želje. "Nadam se da ću uspjeti dovesti svoju braću ovamo. I nadam se da ćemo opet uspjeti dobiti svoju državu i da ćemo naći nekoga tko će stabilizirati Afganistan, ali za to nemam nade. Ako nismo u ovih 20 godina to mogli, više mislim da nema smisla. Priznajem da smo izgubili svoju državu", zaključio je Zainullah Ibrahimi.