Uskrs je prošao, a Mojmira Pastorčić vratila se u RTL Direkt i s nutricionistom Branimirom Dolobašićem razgovarala o uskrsnim prehrambenim običajima naših ljudi. Postavila mu je nekoliko zanimljivih pitanja. Recimo: Dokad se sigurno mogu konzumirati jaja koja stoje van frižidera?

"Opće pravilo je da od trenutka kada su termički skuhana, završeno, dva sata smiju biti na sobnoj temperaturi i onda ih trebamo spremiti u hladnjak, na 4 do 5 stupnjeva gdje onda mogu provesti do sedam dana. Nakon kuhanja trebaju u hladnu vodu da se što prije ohlade, da ih možemo spremiti", kazao je gost RTL Direkta.

"Ako smo ih ostavili da se ohlade prije farbanja, farbali ih i već smo u sivoj zoni, kockamo se", dodao je.

Što sve vreba iz jaja?

Jesu li takva jaja neispravna za konzumaciju - nastavila je Pastorčić ispitivati Dolobašića.

"Nije nužno da jaja tada nisu ispravna, ali ulaze u zonu rizika. Ne znamo otkud to jaje dolazi, kako je rukovano njime, gdje je spremmljeno, kako čuvano. Ima puno stepenica s kojih možemo pasti", odgovorio je stručnjak.

Potom je naširoko objasnio što moguće vreba iz jaja.

"Prije svega jaje treba biti dobro kuhano da bi se kontrolirao broj bakterija unutra. Tijekom procesa kuhanja, mora biti tvrdo kuhano. Trebali bi riješiti problem sigurnosti unutra - salmonela, patogene bakterije. Ali od tog trenutka kreće trka s vremenom, hoće li biti u rukama, je li par komada preživjelo? Ako su na sobnoj temnperaturi, jaja su 3/4 voda, jedan od elemenata rasta bakterija već imamo, imamo izobilje hrane, ne treba šećer, imamo masti, proteina, svega ima da rastu i mi ih puštamo onda na sobnoj temperaturi da se razmnožavaju u slobodnom stilu", rekao je.

I na kraju upozorio: "Nemojte riskirati. Nakon 24 sata proporcionalno raste rizik jer se mogu razmnožavati. Bile su obavijesti prije dvije godine, bila je u SAD-u povlačeno zbog listerije, ali baš na tvrdo kuhana jaja."

Koliko jaja pojesti dnevno?

Mojmiru Pastorčić potom je zanimalo koliko dnevno čovjek smije pojesti jaja, dodavši da neki pojedu 'šest, sedam kao od šale'.

"Šest, sedam je ultrapretjerivanje. Da jedan dan idemo do pet komada, neće biti ništa. Ali ako nastavimo idućih dana - to bi bila politika čistog tanjura - unosimo jako veliki broj zasićenih masti i to treba potrošiti", kazao je nutricionist pa napokon katko odgovorio na postavljeno pitanje - da su dva jaja dnevno preporučena količina.

Voditeljicu je u nastavku razgovora zanimalo i mišljenje nutricionista o francuskoj salati.

"Ista stvar vrijedi kao i za druge, gdje god je hrana van sigurne zone dulje od dva sata imamo sigurnosni problem. Ne bi trebali cijelu zdjelu francuske izvaditi van i onda sjediti satima. Unutra bakterije proklijaju, razmnožavaju se. Svaka dva sata pozicionirati i izvaditi svježe, novu porciju ako netko želi, ako je veće okupljanje ta dva sata trebaju biti neka crta da se drži ono što se servira ili pojede. Nema veze jesu li jaja oguljena ili u ljusci, jesu li u francuskoj. Dva sata", kazao je Dolobašić.