Još ćemo dva dana ostati u grebenu anticiklone uz više sunca i nešto više temperature. Nije doduše sasvim stabilno, ali svakako su to povoljne proljetne prilike, koje će se većini pokvariti od utorka spuštanjem novih poremećaja sa sjeverozapada kontinenta.

NEDJELJA

Danas ujutro i prijepodne pretežno vedro, sunčano, tek nakratko u nizinama unutrašnjosti u ranim jutarnjim satima moguća mjestimična magla. Vjetar uglavnom slab, u gorju jugozapadni, na otvorenome moru sjeverozapadni. Najniža temperatura od 6 do 10 °C na kopnu, a oko 13 °C duž obale i na otocima. Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj barem djelomice sunčano, tj. bit će prolazno umjerene naoblake, no iako postoji, gotovo je zanemariva mogućnost za nakratko koju kap kiše. Zapuhat će slab do umjeren jugozapadnjak, ali će temperatura još malo porasti. Bit će lokalno i 25 °C.

Na istoku razvoj oblaka, ali prevladavat će dojam sunčanog vremena. Ipak, poneki pljusak je ovdje moguć oko Podravine, pa i istočnog dijela Posavine, ali samo kratko. Bit će još toplije, čak do 26, lokalno moguće i 27 °C. U Dalmaciji većinom sunčano i toplo uz slab do tek prolazno umjeren vjetar s mora. Tek u zaleđu može niknuti gdjegod koji oblak, ali vrlo mala vjerojatnost za koju kap kiše. Temperatura između 21 i 24 °C.

Na sjevernom Jadranu dosta sunca, ali ovdje izgledan i jači razvoj oblaka pa je poneki lokalni pljusak nešto vjerojatniji, uglavnom u riječkom zaleđu te u unutrašnjosti Istre, bliže Učki. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, a podjednako, ako ne i malo toplije nego danas, oko 21 °C.

NOVI TJEDAN NA KOPNU

U ponedjeljak djelomice sunčano i suho, ali vjetrovitije. Kreće izraženija južina koja najavljuje skoru promjenu. Već tijekom utorka raste vjerojatnost za pljuskove, lokalno i one izraženije, koji će češći biti u srijedu. Pritom manje toplo uz okretanje na sjeverac i sjeveroistočnjak, no kiša će u četvrtak postupno prestajati, možda još koji izraženiji pljusak padne u Slavoniji.

NOVI TJEDAN NA MORU

Na Jadranu nakon sunčanijeg ponedjeljka, vjetrovitiji i nestabilniji utorak. Bit će jakog juga, a najprije na sjevernom, zatim i srednjem dijelu pljuskova praćenih grmljavinom, dok su nevere izglednije u Dalmaciji u srijedu i četvrtak. Naime, sjevernije će oblake već potkraj srijede rastjerati bura, a duž većeg dijela obale će se proširiti tek potkraj četvrtka, a od petka onda postupno slabjeti. Temperatura, bez veće promjene.