Jadrolinijin katamaran s putnicima udario u obalu. Putnici izlazili preko drvenih ljestvi

Nakon što se danas saznalo za probleme s trajektom Petar Hektorović, tijekom popodnevna uslijedila je još jedna nesreća vezana uz Jadrolinijine brodove. Katamaran Silba koji plovi na relaciji Zadar-Silba udario je u lukobran u Božavi na Dugom Otoku.

Iz Jadrolinije su nam potvrdili da nema ozlijeđenih, a do nesreće je, kažu, došlo zbog tehničkih problema.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Radi tehničkog problema katamarana Silba došlo je do zanošenja katamarana na rivu u luci Božava. Putnici su iskrcani, nema ozlijeđenih, a uzrok problema se utvrđuje. Katamaran je u međuvremenu odmaknut od rive te je vezan uz obalu i čeka dopuštenje za isplov prema Zadru", poručili su za Danas.hr.

Portal 023 piše da su brodu očito otkazale komande te je s putnicima udario u obalu . Nesreća se dogodila malo prije 16 sati tijekom održavanja redovne linije Zadar-Brbinj.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

“Katamaran nije imao pomoćnu rampu, iako je zakonski mora imati, pa su putnike iskrcali preko vrata na provi drvenim skalama koje su im dali mještani”, kazao je čitatelj za 023.

Drugi incident s Jadrolinijim brodovima danas

Riječ je o katamaranu izgrađenom 1990. godine u Australiji pod zastavom NR Kine originalno nazvanog Zhen Xing Hu. Osam godina kasnije nazvao je Silba i postao je sastavni dio flote Jadrolinije.

Jutros je, pak, more prodrlo u trajekt Petar Hektorović koji plovi na liniji Ubli-Vela Luka-Split. Na teren je izašla Javna vatrogasna postrojba Splita, a prema pisanju Morskog.hr-a, trup Hektorovića je probijen te je u njega ulazila voda. "Zapovjednik broda je dobio signal da mu more ulazi u plovilo, no nije bilo alarma za evakuaciju. Pozvani su ronioci iz Splita i oni su uočili rupu. To se dogodi dva puta godišnje na brodovima i nije ništa neuobičajeno", istaknuo je izvor ovog portala.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Iz Jadrolinije su potvrdili da je u jednom od tankova broda uočena manja količina vode, ali da to nije predstavljalo ugrozu za putnike.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Trajekt Petar Hektorović odradio je jutarnju plovidbu na trajektnoj liniji Ubli - Vela Luka - Split prema redovnom redu plovidbe, a svi su putnici i vozila iskrcani prema standardnoj proceduri. Nadalje, u jednom od tankova broda uočena je manja količina vode, što ni u kojem trenutku nije predstavljalo sigurnosnu ugrozu za putnike. Kako bi se detektirana voda u najkraćem mogućem roku otklonila, trenutačno radimo na definiranju uzroka problema", zaključili su iz Jadrolinije.

POGLEDAJTE VIDEO: Jadrolinija nam je potvrdila kako je došlo do kvara na trajektu Supetar

Tekst se nastavlja ispod oglasa