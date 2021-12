Saborska zastupnica Centra Dalija Orešković gostovala je u studiju Net.hr-a gdje je komentirala stanje u DORH-u, pravosuđu, ali i politiku Vlade Andreja Plenkovića. Odmah na početku, osvrnula se na rad DORH-a i USKOK-a, odnosno na aferu s Gabrijelom Žalac gdje je DORH procijenio kako nema elemenata za pokretanje istrage, da bi nešto kasnije u istom slučaju Ured europskog javnog tužitelja pokrenuo istragu. Na pitanje rade li USKOK i DORH dobro svoj posao, Orešković je kazala da bez obzira na to što se dogodilo, da te institucije ipak dobro rade svoj posao.

"Međutim, ako imamo samo jedan slučaj, koji dovodi u pitanje integritet, neovisnost, profesionalnost tog tijela, u predmetu koji ima veliku političku težinu, a to je slučaj Gabrijele Žalac, to znači da je sustav slab upravo tamo gdje bi trebao biti najčvršći i najodlučniji. I onda padaju u vodu svi drugi dobro riješeni predmeti, koji zbog potkapacitiranosti tih tijela, govore o tome da u njima ipak rade ljudi puni truda i entuzijazma."

Ključni ljudi na daljinskim upravljačima politike

DORH i USKOK, smatra, nisu neovisni. "Mislim da ovdje koliko treba kritizirati USKOK i DORH, toliko treba nekoliko puta jače oštricu usmjeriti prema predsjedniku Vlade. Njega bismo trebali apostrofirati kao glavnog krivca ili kao onog, koji je u percepciji građana, taj koji je proveo politički pritisak na čelne ljude unutar USKOK-a i DORH-a", kaže.

Pritom, dodaje, treba odvojiti odgovornost glavne državne odvjetnice koja je očito ovdje teško kompromitirana, i ravnateljice USKOK-a, od samih tih tijela. Problem je, ističe, broj ljudi koji rade u tom tijelu, jer ih je premalo u odnosu na slučajeve na kojima rade.

"Ovakav jedan skandal koji se dogodio svjesnom odlukom glavne državne odvjetnice i ravnateljice USKOK-a, to pokazuje da politika odlučuje tamo gdje joj je važno i da imaju čelne ljude u DORH-u i USKOK-u praktički na daljinskim upravljačima. To je razlog zašto niti državna odvjetnica niti ravnateljica USKOK-a svoje funkcije u tim tijelima više ne mogu obnašati", kaže.

Na pitanje ima li Zlata Hrvoj Šipek autoritet u DORH-u nakon svega, Orešković kaže kako vjeruje da ga nema. "Kao što ga nema među kolegama odvjetnicima, kao što ga nema niti među sucima. Mislim da je tu svim pravnicima jasno koji su to standardi i etike i integriteta i onog vanjskog dojma, na kraju krajeva. Mislim da je taj dojam dovoljan da netko kaže 'ja više tu dužnost ne mogu obavljati tako", kaže.

'Plenković je ostavku trebao podnijeti zbog Agrokora'

Na pitanje zašto je premijer Plenković uložio toliko političkog kapitala i energije u obranu Gabrijele Žalac, Orešković kaže kako ona smatra da taj politički kapital ne postoji. "Ono što će ostati iza Andreja Plenkovića bit će potpuno uništene i devastirane državne institucije, ostat će jedna spaljena zemlja. Nakon par godina, onako povijesno gledano, niti za državu niti za građane tu neće biti nekih spomena vrijednih rezultata", kaže.

"Zašto je tako gorljivo branio Gabrijelu Žalac? Smatram da je to bila jasna politička poruka i uputa državnim tijelima, kojom predsjednik Vlade poručuje da očekuje od tijela kaznenog progona da se Žalac ne istražuje, da se nju ne dira, jer ima njegovu političku zaštitu", smatra.

Smatra kako je Plenković ostavku trebao podnijeti davnih dana. "Trebao je to učiniti zbog afere koja je, po mom mišljenju, ipak puno veća i teža, a to je bio način na koji je Hrvatski sabor usvojio zakon o Agrokoru. Saznali smo iz medija to da jedna uska interesna skupina, tajno pod okriljem noći, a ne u okviru institucija, osmislila zakon kojeg je Plenković putem svoje političke pozicije i moći nametnuo Hrvatskom saboru i omogućio toj istoj interesnoj skupini da se na tom zakonu obogati, pritom de facto izvlasti postojećeg vlasnika od vlasništva njegove privatne kompanije", kaže.

Dodaje da se puno toga dogodilo u mandatu Andreja Plenkovića. "Kada govorimo u korupciji u okviru Vlade Andreja Plenkovića, to nisu izolirani slučajevi. To već pokazuje jedan obrazac ponašanja i razmišljanja, kojeg Plenković ne samo da tolerira, nego štiti i brani", kaže. Sve to pokazuje, kaže, da po nekakvom stupnju koruptivnih namjera, i koruptivne prakse, Vlada Andreja Plenkovića je nadmašila onu vladu Ive Sanadera", kaže.

Pridonosi potpirivanju netrepeljivosti

Komentirala je i rad Stožera te izmjene zakona o Zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, u kojem jačaju covid potvrde. Na pitanje smatra li taj Plenkovićev čin s hitnim izmjenama zakona opravdanim, kaže da način na koji to radi je pogrešan. "Način na koji to radi je potpuno pogrešan i mislim da pridonosi potpirivanju ovih netrpeljivosti i sukoba koji štetno i pogubno djeluju na ono što bi ovog trena trebao biti glavni cilj, a to je zaštita naših građana u smislu njihovih života, zdravlja i širenja samog virusa.

"Takva situacija traži puno viši stupanj političke odgovornosti. Uspostavilo se da prvi koji tu razinu političke svijesti nema je sam Andrej Plenković. Nikako da shvati da je sve ovo posljedica pada povjerenja u način na koji je Stožer upravljao pandemijom do sada.

"Kompromitiranjem odluka koje je taj Stožer donosio, tako da se uvijek pogodovalo pojedinim političkim trenucima i nekim interesnim skupinama, da su mjere bile nesuvislo obrazložene, nelogične, često kontradiktorne, dovelo je do toga da većina građana osporava i ono što bi trebao biti nekakav minimum prihvaćanja koji nalaže zdrav razum", kazala je.

Što je još rekla o slučaju Agrokor, našem pravosudnom sustavu, korupciji u Hrvatskoj, novom Zakonu o sprječavanju sukoba interesa, prvom ženskom klubu u Saboru te kako je biti žena u politici, pogledajte u cijelom intervjuu.