Imunolog s riječkog Medicinskog fakulteta Zlatko Trobonjača jučer je rekao za N1 da smatra da bi četvrti val pandemije koronavirusa mogao biti gotov do Nove godine, a što će se događati nakon toga ovisi o tome hoće li se pojaviti novi soj. To je izjavio i potkraj kolovoza za Globus, tj. u slučaju da sve ostane na delta soju. U novom intervjuu za Slobodnu Dalmaciju izjavio je da i dalje stoji iza toga.

"Naravno. Ali sad je veliko pitanje je li delta plus još uvijek delta soj. Imate 55 podsojeva delta soja koji se šire u različitim populacijama. Svi ti podsojevi su zapravo delta plus, no kad se oni prošire u nekoj većoj mjeri, dobit će svoje ime, to više neće biti delta soj koji poznajemo", rekao je Trobonjača za Slobodnu Dalmaciju.

Evolucija virusa nikada neće prestati

Tvrdi da će biti teško novim vrstama, odnosno dozama cjepiva dovoljno brzo "uloviti" sve nove sojeve. "Jer virus evoluira stalno, stvarajući nove mutacije koje mu daju prednost. Delta plus s dvije nove mutacije za desetak posto je zarazniji od postojećeg delta soja, što je ipak značajno. U nekim državama, koje puno više sekvencioniraju virus od naše, poput Engleske i Danske, primijećeno je da se taj delta plus soj sve više širi i sad je u Engleskoj već na deset posto svih izolata. Drugim riječima, može se očekivati da će on izdominirati. A sad, hoće li ostati priča na njemu, vjerojatno neće. To je priroda virusne evolucije. Kada će ona prestati? Pa, vjerojatno nikad", smatra Trobonjača.

U neko dogledno vrijeme oko virusa, pandemije možemo očekivati, dodao je Trobonjača da ćemo s vremenom akumulirati sve više imunosti protiv različitih sojeva, a oni koji pronađu neku nišu za širenje unutar društva opet će stvarati i širiti imunosti protiv tog soja.

"Kako se imunost protiv različitih sojeva bude akumulirala, epidemija će posustajati i gubiti na značaju. Kada će se to dogoditi – to je veliko pitanje. Ovaj val mogao bi završiti do kraja godine, to se može očekivati. Iduće godine će uslijediti endemizacija virusa, što će značiti da ćemo i dalje imati virus, njegova veća ili manja izbijanja. Budući da mi ne senkvecioniramo tako puno kao Englezi, ne možemo znati je li delta plus soj uopće došao do nas. Moguće da jest i da time imate dodatni razlog koji zapravo stoji u podlozi aktualnog zamaha ovog, četvrtog vala", zaključio je Trobonjača za Slobodnu Dalmaciju.

Zašto epidemija bjesni?

Na pitanje nismo li i prošle zime imali delta varijantu virusa, Trobonjača je rekao da jesmo, ali da nije bio toliko zarazan.

"Imate nekoliko razloga zašto sad epidemija bjesni. Prvi je taj što nemamo dovoljno cijepljenih, nego svega 43 posto ukupne populacije. Ogroman je bazen necijepljenih. Drugo, morate uzeti u obzir da tih 43 posto nisu cijepljeni protiv delta virusa, nego protiv wuhanskog. S tim na umu, morate učinkovitost Pfizerova cjepiva u startu smanjiti s 95 na 79 posto, Moderninog nešto manje, a Johnson & Johnsonovog na 50 do 60 posto.

A puno manje ljudi je odmah u startu nakon cijepljenja zaštićeno od delta virusa. Znamo da cijepljeni s vremenom dodatno gube imunost, pa pet mjeseci od cijepljenja učinkovitost Pfizerova cjepiva pada na otprilike 55 posto. Dakle, među 43 posto cijepljenih osoba sigurno je već pola njih prijemčivo – ako ne na bolest, onda sigurno na infekciju", rekao je.

Što se događa u Izraelu?

Trobonjača je komentirao i slučaj Izraela u kojemu se virus i dalje širio iako su procijepili velik postotak populacije. Tvrdi da je Izrael prvi doživio žestoki četvrti val zbog činjenice da su naglo procijepili 65 posto ljudi i onda su stali.

"To je kao priča iz Srbije, za koju smo u početku svi govorili kako se tamo dobro cijepi, a onda su došli do 35 posto i stali. Izrael je bio zvijezda na vakcinacijskom nebu i odjednom je zatamnio – zašto? Jer su stali. Druge zemlje su nastavile s procjepljivanjem, Izrael nije. Tamo se dogodilo da su oni drugim zemljama otimali cjepivo, nemojmo to zaboraviti. Rano i brzo procijepili su veliki dio populacije s dvije doze Pfizerova cjepiva u razmaku od tri tjedna.

S protokom vremena – a u Izraelu je proteklo najviše vremena od početka cijepljenja – pokazat će se da je zaštita daleko slabija ako se doze uzimaju s razmakom od tri, a ne pet tjedana. Oni su upali u tu zamku. Rano su se procijepili u odnosu na dolazak delta soja, k tome s razmakom između doza od tri tjedna, zbog čega su nakon njegova dolaska u populaciji već imali izuzetno malo imunosno zaštićenih ljudi. Oni su to kao vrlo organizirana država, naravno, brzo nadoknadili trećom dozom, kojom su počeli cijepiti već sredinom srpnja, shvativši u kakvu zamku su upali. Sad su zapravo ponovno eliminirali epidemiju", rekao je.

Testiranje na antitijela prije treće doze

Na pitanje trebaju li oni koji su primili drugu dozu cjepiva protiv covida prije pet mjeseci, a koji se žele cijepiti i trećom, prije odluke napraviti serološki test krvi, koji će možda pokazati razinu antitijela, Trobonjača je rekao da takvi testovi ne mogu pouzdano reći jeste li zaštićeni ili ne jer ne mjere količinu neutralizacijskih antitijela.

"Imate jako puno tih testova koji se nude na tržištu, u privatnim laboratorijima, a vrijednosti dobivene njima izražavaju se kao arbitrarne jedinice (arbitrary units - op.). Test nekog proizvođača možda će pokazati da imate 200 takvih 'arbitrarnih' jedinica po mililitru, dakle 200 AU/ml, a vas zanima jeste li u tom trenutku zaštićeni ili niste. Međutim, to vam nitko ne može reći.

Zato jer vam taj test kaže da po mililitru imate 200 jedinica ukupnih antivirusnih antitijela. No, ako ste, primjerice, preboljeli COVID, ta antivirusna antitijela neće se baš sva vezati na 'spike' protein, odnosno protein šiljka, koji je osnova cjepiva protiv COVID-a. Čak i ako se vežu, pitanje je jesu li ona neutralizacijska", objasnio je.

Budući da ne znate koliko ih je neutralizacijskih antitijela, ističe da zapravo ne možete znati možete li se inficirati ili ne. "Da biste to znali morali biste napraviti neutralizacijski test koji je izuzetno složen i vrlo skup, a to se u principu rutinski ne radi", dodao je.

Na pitanje želi li reći da od seroloških testova koji se nude na tržištu nema neke velike koristi, odgovorio je potvrdno. "Da, to nema previše smisla. Naravno, ako vam se pokaže da imate sto tisuća antitijela, onda je visoka vjerojatnost da je među njima i velik broj neutralizacijskih i najvjerojatnije ste dobro zaštićeni. Ali, ako ih imate sto ili dvjesto, onda vam doista nitko to ne može reći. A budući da većina ljudi ima njih sto, dvjesto ili tristo, to vam može značiti da ipak imate kakvu-takvu imunost, ali koliko vas ona štiti od infekcije – to ne možete znati."

Ima određeno razumijevanje za antivaksere

Novinar Slobodne Dalmacije kaže da je Trobonjači dao osobne informacije kako bi znao da ne razgovara s antivakserom. Na pitanje može li iz svoje pozicije ipak pokazati stanovitu dozu razumijevanja za ljude koji imaju otpor ili bar skepsu naspram cijepljenja, kaže da može.

"Imam, naravno da imam, jer su ljudi zabrinuti. Čuju i čitaju svašta, postoji jako puno informacija na internetu o navodnoj štetnosti cijepljenja. Ne samo neznalačkih, već svjesno lažnih. Netko namjerno laže i plaši ljude... Problem nisu ti ljudi, već oni koji namjerno manipuliraju i šire strah. Ti koji to ciljano i smišljeno rade, oni su problem – njih treba detektirati, razotkriti i prikazati u javnosti i pitati ih zašto to rade. Naravno da znamo zašto – jer na epidemiji zarađuju, a jako dobro znaju da će se epidemija značajno skratiti, ne i prekinuti, cijepljenjem.

Zamislite da ste dioničar tvornice koja proizvodi antigenske testove, što biste vi htjeli – da epidemija završi? A zaradili ste milijardu dolara u prethodnih godinu dana. Samo ću vas to pitati. Naravno da biste htjeli da se rastegne na još pet godina. Takvih ljudi ima jako puno i mnogi su se u to ugradili, ne samo na zapadu nego i kod nas", tvrdi Trobonjača.