Josip Aladrović, bivši ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne skrbi, jedan od HDZ-ovaca mlađe generacije za kojeg se spekuliralo da ga Andrej Plenković sprema za svog nasljednika, nakon što je smijenjen u Vladi zbog dizanja optužnice USKOK-a zbog sumnje da je vrijeme dok je bio ravnatelj HZMO sređivao zapošljavanja po stranačkoj liniji, ovih je dana – našao novi posao.

Za razliku od Darka Horvata, bivšeg ministra graditeljstva koji se uspio zaposliti u jednoj od najjačih domaćih tvrtki, Končar – i to tako da se javio na natječaj, te je pomeo konkurenciju unatoč optužnici USKOK-a, Josip Aladrović se odlučio za privatne poduzetničke vode.

Net.hr otkriva da je 20. rujna zajedno s poslovnim partnerom Goranom Ćorićem, na vlastitoj adresi osnovao tvrtku Aplus consulting d.o.o. za "savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostale usluge". Tvrtku su Ćorić i Aladrović osnovali zajedno, osnivački kapital je 50 tisuća kuna, ali zastupat će je kao direktor Josip Aladrović samostalno. Osim za savjetovanje u poslovanju, tvrtka je registrirana za širok spektar djelatnosti, od promocije do trgovine, pa i pripreme pića i hrane.

Brat bivšeg ministra gospodarstva

No, svakako je posebno zanimljiva činjenica je poslovni partner Josipa Aladrovića Goran Ćorić brat Tomislava Ćorića, bivšeg ministra gospodarstva, a sadašnjeg viceguvernera u HNB-u. Goran nije bio ni politički niti poslovno posebno eksponiran i nije poznato je li poput brata uključen u HDZ, a iz sudskog registra vidljivo je da je već aktivan kao poduzetnik. Vlasnik je tvrtke ANGULUS-ING, u kojem se bavi geodetskim poslovima, odnosno "inženjerstvom i s njim povezanim tehničkim poslovima". Bit će posebno zanimljivo saznati je li Josip Aladrović i ranije bio prijatelj s Goranom Ćorićem, ili su se upoznali i poslovno zbližili uz asistenciju brata Tomislava.

Prošlu godinu tvrtka Angulus-ing završila je u plusu, s dobiti od 48 tisuća kuna, a bit će zanimljivo pratiti poslovni put novog poduzetničkog pothvata Gorana Ćorića, ovaj put u kombinaciji s bivšim ministrom iz Vlade koji nesumnjivo kao neformalni kapital sa sobom donosi i brojne stranačke kontakte.

No, svi ti poslovi morati će se odvijati i planirati paralelno sa sudskim procesom jer je Aladrović pod teretom ozbiljne optužnice za zapošljavanja po stranačkoj liniji koja je Net.hr detaljno istražio. Zanimljivo je da smo nakon njegova razrješenja u Vladi, u svibnju ove godine, otkrili da je on aktivirao model 6 plus 6, model u kojem bivši dužnosnici prvih šest mjeseci primaju punu plaću, a onda narednih šest još dio plaće, ali bivši ministar je očigledno odlučio da ne želi i dalje mirovati na račun Vlade, nego se bacio u privatne vode, prekinuo je 6 plus 6 i hrabro se zaposlio u vlastitoj tvrtki početkom listopada ove godine. Po svemu sudeći, nema sumnje da će dobro i uspješno poslovati.