Marko Boras Mandić, predsjednik Županijske skupštine Primorsko-goranske županije objavio je na Facebooku fotografije dviju rola toaletnog papira, jedne kupljene u Italiji, a druge u Hrvatskoj. Obje role na fotografiji su izvagane, ona talijanska teška je 147 grama, a hrvatska samo 69.

'Kod nas kupujemo istu stvar tri puta skuplje'

Boras Mandić objasnio je u statusu što smatra problemom. Prenosimo ga u cijelosti:

"Lijevo je toaletni papir kupljen u Italiji, desno je toaletni papir kupljen u Hrvatskoj. Cijena im je podjednaka, talijanski je malo jeftiniji, ali neznatno. Na prvi pogled ista cijena cca 4€ za 10 rola. Ali… nije baš tako. Rola talijanskog papira je puno kompaktnija i teži 147g, a hrvatska rola teži tek 69g! Više od duplo manje! I onda kad idete ‘raspakirati’ proizvod do kraja dolazite do još jedne zanimljivosti. Kod naše role na raspolaganju imate točno 120 papirića, a kod talijanske role točno 352 papirića istih dimenzija! Ili da prevedemo – ako kupite u Italiji wc papir će vam trajati točno tri puta duže!! Odnosno kod nas kupujemo istu stvar tri puta skuplje. Ne znam hoće li ovaj post doći do nekog portala, ali svakako bi bilo dobro da se naše regulatorne agencije i udruge za zaštitu potrošača pozabave ovom temom. Kad su u našim trgovinama i ovako enormne cijene hrane i kućanskih potrepština bilo bi zgodno da bar točno znamo što za taj novac dobivamo! I naravno koje kvalitete! A do onda pravac Trst i Ilirska Bistrica", objavio je Boras Mandić.