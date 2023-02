Pobjeda kultnog benda Let 3 na Dori izazvala je veliku zainteresiranost medija, ali i ljubitelja Eurosonga. Jedni im prognoziraju sjajan uspjeh na Eurosongu, drugi bi im pak zabranili odlazak u Liverpool. Hoće li Let3 na Eurosongu biti cenzuriran, kakve su reakcije na engleski prijevod pjesme i što prolazi na Eurosongu, bile su teme HRT-ove emisije Otvoreno.

"Veliki je značaj pobjede Leta 3 na Dori. Oni su otvorili prostor koji je kod nas godinama bio zatvoren, a vapio je za tim da se za njega čuje široka publika", kazao je Hrvoje Horvat, glazbeni kritičar Večernjeg lista, koji smatra da su oni ove godine pokazali da na Eurosong možemo poslati pjesmu koja je relevantna i koja govori o nečemu što zanima javnost. Iznio je podatak da je Let 3 napredovao na kladionicama za 14 mjesta čemu je pridonijela i činjenica da je bilo jako puno različitih tumačenja pjesme.

Čudno mu je pak što se povela raspava o pjesmi za koju je vrlo jasno da je antiratna. Upitao je koga tako nešto može smetati te podsjetio da su Let 3 sudjelovali u mnogo kazališnih predstava i da djeluje već trideset godina.

"Let 3 je sve 'zapakirao' odlično i mislim da su potpuno u krivu oni koji se bune i misle da Let 3 nije za Eurosong. Mislim da će Let 3 biti jedni od najnormalnijih, obzirom na vrijeme u kojem živimo", kazao je Aleksandar Dragaš, glazbeni kritičar Jutarnjeg lista te je dodao kako ni gledatelji Eurosonga nisu navikli da iz Hrvatske može doći pjesma koja je bitno atraktivnija, bolja i zanimljiva.

"Baš je dobro da smo takvu poslali, kako god prošli. A pažnje imaju obzirom koliko im raste gledanost na službenom kanalu EBU-a", rekao je.

"Poslušao sam sve pjesme i na prvu mi je loptu to bilo "Ovo je hit!". Pjesma će izazvati reakciju. Kad dodate i scenski nastup - ona je uspjeh. To dokazuje i ovih pet dana. Ne pamtim da u domaćim i stranim medijima izlaze toliki članci o pobjedniku Dore - zovu konkurentske televizije, traže naše sadržaje. Reakcija je velika", istaknuo je Tomislav Štengl, urednik "Dore 2023.", koji smatra da će, kako vrijeme bude prolazilo Let 3 dogurati još više.

Kasnimo li s ovakvim nastupom?

Hrvoje Horvat smatra da Hrvatska ne kasni s ovakvim nastupom na Eurosongu. Osvrnuo se na prošlogodišnji nastup Konstrakte te podsjetio da Let 3 djeluje već 30 godina.

"Konceptualni nastup su oni osmislili. Oni su neke stvari zaista patentirali u domaćem prostoru. I to u glazbi i u kazalištu i to im daje pravo da se služe ovakvim diverzijama. Nama je kao društvu trebalo 20 do 30 godina da bismo priznali to kao nešto što bi trebali honorirati i poslati na Eurosong", ustvrdio je i dodao je da je pjesma i glazbeno sjajna. S tim se složio i Aleksandar Dragaš.

"Oni već 37 godina nastupaju, ali da kasnimo - onda to ne bi izazvalo toliko pažnje", smatra Dragaš. Žao mu je što 2003. na Eurosong nije išao Kawasaki 3p i Antonija koji su imali jednu od najpamćenijih pjesmi na Dori. Međutim, nije pobijedila jer nije bilo senzibiliteta.

Za pjesmu "Mama ŠČ!? kazao je da je mirovna i antiratna te da u njoj ima i elemenata mjuzikla "Jalta, Jalta".

"To je rock-opera zgužvana u dvije minute koja ima poruku i fascinantne kostime. Ako ideš na natjecanje za ajvar, onda ne šalješ pekmez od šljiva. Napokon smo shvatili i poslali jako ljuti ajvar. Zato je to već sad zapaženo", poručio je.

Tomislav Štengl kazao je kako je nakon pobjede pjesma poslana u EBU te da je ona objavljena na na svim svojim portalima i društvenim mrežama. BBC je jučer poslao upit za korištenjem naših materijala kako bi promovirao Let 3 u Britaniji.

"Ja ne vidim da će se tu nešto dogoditi. Pravilo koje moramo poštovati je - da se radi o nepolitičnom showu i da ne smije biti nikakvih političkih formulacija. Trebamo paziti i da nema eksplicitnih scena budući da Engleska s Eurosongom počinje u 20 sati. Ni jednog ni drugog kod nas nema", naglasio je.

Hrvoje Horvat podsjetio je i na to da je jedina pjesma zabranjena na Eurosongu bila ona iz Bjelorusije 2021.. Radilo se o pjesmi koja je posprdno govorila o demonstracijama protiv predsjednika Lukašenka. Dragaš je dodao kako "samo psihopati mogu bit protiv pjesme u kojoj psihopat kaže da želi ići u rat".