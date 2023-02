Pobjeda kultnog benda Let 3 na Dori izazvala je veliku zainteresiranost medija, ali i ljubitelja Eurosonga.

Zoran Martinović Mrle je za Jutarnji list komentirao pobjedu na Dori: "Nismo očekivali pobjedu. Izgleda da se je dogodio efekt kakav se zna dogoditi i na izborima, recimo parlamentarnim: slojevi ljudi koji znaju da mi reprezentiramo njih - potlačeni, alternativci i manjinci raznih vrsta, oni koji žude za nekom odstupajućom estetikom u mainstreamu, oni kojima općenito treba alternativa, ali ne takva kojoj je baza mržnja ili ideja Zemlje kao ravne ploče, skužili su da je konačno neko njihov blizu pobjede i navalili su glasovati."

Mrle o analizama politologa

"Svaka stvar koju domisli čovjek ima više lica, kao što se svako čitanje istoga djela razlikuje. Svi koje pitate reći će da su protiv rata, ali razlikujemo se u tome kakav mir želimo - npr. želimo li samo mir za sebe pa i ako je uvjet za moj mir to da netko drugi bude ugnjetavan i uništen. Mi nismo za mir koji znači udovoljenje agresoru, uništavanje ljudi, nismo ni za mir u školi, ako to znači da se pomirimo s bullyingom petorice momaka koji maltretiraju jednoga. Ili za mir u familiji u kojoj nasilni muškarac maltretira svoju ženu. Svi to vidimo ali, što ćemo, najvažnije je da je (nama) mirno pa prtljamo o tome kako ga je, eto, izazivala", komentirao je stav politologa.

Pričao je i o scenskom nastupu: "Naš moron ima puno lica, može biti i Putin. U svakom slučaju, ako mi desetljećima prozivamo neke konkretne društveno-političke negativnosti kod nas, čak i konkretne nosioce moći, pri čemu nas nitko ne poziva na uravnilovku tipa, ajde malo seri po lijevima pa malo po desnima, ne vidimo zašto bismo i kod zala izvan našega dvorišta morali biti zadenfani, tući pomalo na obje strane. Pa nije u svakoj situaciji bit to što postoje dvije strane, te bi samo zato najbolje bilo biti tiho, ili biti neutralan. Ako si neutralan kada komentiraš situaciju gdje muškarac maltretira svoju ženu, onda nisi ništa napravio protiv maltretiranja nego ga odobravaš i potičeš nova maltretiranja u budućnosti. Mišljenje gospođe Ksenije Urličić uvažamo kao i druga mišljenja. Nije bitno što bi na naš umjetnički rad rekao Milanović, a što Zelenski - ali možemo se pitati želimo li živjeti onako kako sugerira Milanović, ako se njegovi stavovi podudaraju sa stavovima Vučića, Dodika, Orbana, Vulina, i naravno Putina?"

Traktor zbog kojeg su im Srbi zamjerili

"Svi koji nas znaju, razumiju da nam ni na kraj pameti nije bilo kakvo sprdanje s ljudima u nevolji, niti smo u primisli imali iste traktore. Zabrinjavajuća je činjenica da su mnogi u Srbiji toliko zaluđeni Vučićevštinom da i svaki prdac vrapca u Urugvaju čitaju kao ujudrmu protiv Srba. Po takvima bi svi koji nešto rade, slikari, pjesnici, filmadžije, muzičari... prije nego što posegnu za bilo kojim vizualom, riječju, ili tonom trebali najprije njih pitati osjećaju li se povrijeđeni s tim izborom. To je fakat neviđena megalomanija. Ali, takvi nisu naša publika, to ni izbliza nije cijela Srbija, tamo imamo puno poklonika i jako se volimo s njima. Pozdrav svim našima u Srbiji, i u Čačku, i u Bosni i Makedoniji i na Kosovu i u Sloveniji... Ajde da se guzimo, braćo", poručio je Mrle.

Dodao je i s kojim traktorom će se pojaviti na Eurosongu: "Najrađe bih crveni, ali vidjet ćemo. Ako ima prijatelja koji bi ponudili svoga, neka nam se jave."

"Mi radimo svoje i pokušavamo biti dosljedni u tome. Za razliku od svih drugih natjecatelja imamo bar tri načina da iz ovoga izađemo s nekom koristi, a uzdignute glave: ili da pobijedimo, ili da ne pobijedimo, ali će nas sigurno zapamtiti, ili da nas zabrane, a onda će nas zapamtiti još više", rekao je Mrle za Jutarnji list.