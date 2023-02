Pjesma 'Mama ŠČ!' s kojom će Let 3 predstavljati Hrvatsku na Eurosongu nesumnjivo ima antiratnu poruku, ali izrečenu na način zbog kojeg bi se mogli aktivirati "zaštitni mehanizmi" tog glazbenog natjecanja.

Ubrzo nakon pobjede Leta 3 na Dori neki su zatražili diskvalifikaciju benda jer pjesma aludira na Vladimira Putina i rat u Ukrajini, što se smatra uplitanjem politike u pjesmu, a kosi se s "apolitičnim" pravilima Eurosonga.

EBU: 'Ne smiju se dijeliti nikakva politička mišljenja'

Europska radiodifuzijska unija (EBU) svake godine organizira Eurosong, i to je njihova najpoznatija aktivnost. U povijesti organiziranja ovog natjecanja već se dosta puta dogodila situacija gdje je pjesme izabrana, ali je EBU zabranio njihovo nastupanje zbog različitih razloga. Stoga smo odlučili kontaktirati EBU i vidjeti kakav je njihov stav u vezi pjesme Leta 3 oko koje se lome koplja.

"Natjecanje za pjesmu Eurovizije (ESC) je obiteljska zabavna emisija i EBU očekuje od svih televizijskih kuća koje sudjeluju da svi umjetnici imaju to na umu. Važne su vrijednosti ESC-a, i to treba imati na umu pri pripremi svoje pozornice, posebno u pogledu golotinje, seksualne konotacije i provokativnih izraza.

Dodatno, pravila natjecanja za Pjesmu Eurovizije navode da se svi natjecatelji moraju pridržavati ESC i EBU vrijednosti i ne smiju dijeliti nikakva otvorena politička ili druga mišljenja koja su u suprotnosti s ESC vrijednostima i koja bi mogla dovesti natjecanje na loš glas. To uključuje zabranu bilo kakvih političkih izjava odabranih umjetnika u svakom trenutku, bilo prije natjecanja i na ili izvan pozornice tijekom događaja", rekli su nam iz EBU-a.

Poduža lista diskvalificiranih umjetnika

Ako dođe do diskvalifikacije, to neće biti prvi takav slučaj kada je u pitanju Eurosong. Odlučili smo izdvojiti one umjetnike koji su se najviše "istaknuli" svojim odabranim izvedbama, ali i razlozima zabrane.

Grčka nacionalna televizija, ERT, zabranila je nastup njihovoj pjevačici Anni Vissi 1978. godine jer im se nije svidjela pjesma. Bjeloruska pjevačica Angelica Agurbash je 2005. godine trebala nastupati s pjesmom 'Boys and Girls', ali ju je morala zamijeniti jer je dobila negativne povratne informacije od publike.

Četiri godine kasnije Gruzija je imala zanimljiv odabir. Pjesma naziva 'We Don't Wanna Put In' zvučala je kao 'We Don't Wanna Putin', odnosno 'Ne želimo Putina'. Zbog te „suptilne“ političke poruke reagirao je EBU koji je rekao kako zbog naziva pjesme ne smiju nastupati, bez obzira na to što ih je narod Gruzije izabrao kao njihove predstavnike. Mogli su ili promijeniti riječi pjesme ili izabrati drugu pjesmu s kojom će nastupati, a dan nakon Gruzija se u potpunosti povukla iz utrke za pjesmu Eurovizije.

Nije bilo lagano ni sljedeće godine jer su nastali problemi s pjesmom Bjelorusije. Trebala je nastupati grupa 3+2 s pjesmom 'Far Away', ali nakon odabira pjesme ona nije dobila zeleno svjetlo jer je primila negativne povratne informacije od publike, a ni EBU nije bio zadovoljan izborom tako da su ju morali zamijeniti.

'Ako je 2021. diskvalificirana Bjelorusija, jedino je pošteno da se ove godine diskvalificira Hrvatska'

Vjerojatno najveći skandal je nastao 2021. godine kada je Bjelorusija izbačena iz natjecanja zbog prigovora da se tekst njihove pjesme rugao masovnom prosvjednom pokretu protiv predsjednika Aleksandra Lukašenka.

"Mislim da je jedino pošteno, budući da je EBU diskvalificirao Bjelorusiju 2021., da diskvalificira Hrvatsku ove godine. Pjesme govore o doslovno istoj stvari, samo sa suprotne strane. A tome nije mjesto na eurovizijskoj pozornici", jedan je od recentnih komentara na Twitteru.

Zbog tadašnje bjeloruske pjesme bila je pokrenuta peticija kojom se tražila diskvalifikacija Bjelorusije s Eurosonga, a EBU je u priopćenju istaknuo da pjesma zbog svoje političke prirode nije u skladu s pravilima natjecanja. Bjelorusija je naknadno dobila mogućnost ponovnog slanja modificirane verzije pjesme ili odabira druge pjesme. Međutim, i drugu predloženu pjesmu EBU je odbio pa je Bjelorusija te godine bila diskvalificirana s natjecanja.