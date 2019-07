HRVATSKE CESTE DONIJELE ODLUKU: Pristupne ceste Pelješkom mostu trebali bi graditi Avax i Strabag

Hrvatske ceste su danas zaključile natječaje za dvije dionice cesta prema Pelješkom mostu, a radove će izvoditi tvrtke koje su se žalile na ranije natječaje

Hrvatske ceste (HC) u petak su odlučile da stonsku obilaznicu, poddionice Sparagovići – Prapratno i Prapratno – Doli gradi grčki Avax, koji je dao ponudu od 511,5 milijuna kuna, a dionicu Duboka – Sparagovići, Strabag, čija ponuda iznosi 478,3 milijuna kuna. Poddionica Sparagovići – Prapratno i Prapratno – Doli čini drugi, južni dio pristupnih cesta Pelješkom mostu, dužine 18 kilometara, a vrijednost radova bila je procijenjena na 449,1 milijun kuna bez PDV-a.

Na tom javnom natječaju, koji je bio raspisan lanjskog prosinca, uz Avax je sudjelovao i austrijski Strabag, čija ponuda je iznosila 569,3 milijuna kuna bez PDV-a. Avaxovu ponudu u HC-u su ocijenili ekonomski najpovoljnijom. Strabag ima pravo podnijeti žalbu na tu odluku o odabiru.

PROBLEMI OKO PELJEŠKOG MOSTA: Austrijanci se žale, hoće li sve biti gotovo u roku?

OPET ODGOĐENA GRADNJA PRISTUPNIH CESTA PELJEŠKOM MOSTU: Grci podnijeli tužbu, Hrvatske ceste opet idu u reviziju ponuda

Međusobno se žalili

Hrvatske ceste donijele su i novu odluku o odabiru Strabaga za gradnju dionice Duboka – Sparagovići, koji je ponudio 478,3 milijuna kuna. Procijenjena vrijednost radova na toj dionici dugačkoj 12 kilometara bila je 482 milijuna kuna bez PDV-a. Ponude na tom javnom natječaju otvorene su još lani u lipnju, no Hrvatske ceste su odluku o odabiru donijele tek krajem veljače ove godine. Tada je donijeta odluka da Avax dobije taj posao, no na to su se žalili austrijski Strabag i grčki Aktor. Grčka žalba je odbijena. Strabag je pak u svojoj žalbi naveo da su Hrvatske ceste trebale isključiti Avax zbog profesionalnog propusta odnosno sudjelovanja te tvrtke u kartelskom sporazumu u Grčkoj između 2005. i 2012.

HC je danas donio odluku da je Strabag dao ekonomski najpovoljniju ponudu, a isključio ponudu Avaxa jer nije svojim pojašnjenjem otklonio postojanje profesionalnog propusta, vezanog uz sudjelovanje te tvrtke u kartelskom sporazumu. Na to odluku moguće je podnijeti žalbu u roku od 10 dana.

SAMO U HRVATSKOJ: Priča oko pristupnih cesta Pelješkom mostu zakomplicirala se zbog 221 kune i 35 lipa

NOVE KOMPLIKACIJE OKO PELJEŠKOG MOSTA: Grčki Aktor traži da se Strabag isključi iz nadmetanja za gradnju pristupnih cesta

Ceste gotove do veljače 2022.

Inače, predviđeni rok za izvođenje radova na sve četiri faze projekta cestovne povezanosti s južnom Dalmacijom je 33 mjeseca od dana uvođenja izvođača u posao, dok je referentan rok Hrvatskim cestama za završetak svih radova 31. siječnja 2022. godine.

Ugovor za izgradnju mosta kopno-Pelješac s pristupnim cestama, vrijedan 2,08 milijardi kuna (bez PDV-a) potpisan je 23. travnja prošle godine između predstavnika Hrvatskih cesta (HC) i kineskog konzorcija China Road and Bridge Corporation, a 85 posto prihvatljivih troškova financira se iz EU sredstava. Izgradnja Pelješkog mosta je prvi od ukupno četiri faze projekta cestovne povezanosti s južnom Dalmacijom. Ostale faze odnose se na izgradnju pristupnih cesta, pri čemu treću i četvrtu fazu čini izgradnja stonske obilaznice, koja uključuje i izgradnju mosta Ston.