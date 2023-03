'KO TO MORE PLATIT' / Hrvatska je već odavno preskupa domaćim gostima, ali sada se bune i Nijemci, no ugostitelji hladno dižu cijene: 'Inflacija čini svoje'

'Tko može doći - doći će, tko neće, neće si to priuštiti. Na taj način Split će se nekako filtrirat tako da se možemo I pozicionirat', lakonski odgovara jedan vlasnik restorana