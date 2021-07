Nova svađa između Hrvatske i Srbije ovog tjedna povela se, ponovno, oko daleke prošlosti i genija s kojim se mogu dičiti obje nacije - Nikole Tesle.

Sve je počelo nakon što je HNB objavio kako će se na poleđini hrvatskih kovanica eura naći lik znanstvenika koji se 1856. godine rodio u ličkom selu Smiljanu, a umro 1943. godine u hotelu u New Yorku.

Kako je Tesla uopće završio na hrvatskoj kovanici eura?

Iako Tesla nije bio u anketi pet motiva koje je HNB ranije izabrao, ipak će se naći na kovanici jer ga je čak 2599 glasova građana napisalo kao slobodan prijedlog. Među svima koje su građani dodatno dopisivali, Tesla je dobio gotovo četvrtinu glasova i to je bilo dovoljno da završi na hrvatskim eurima.

"Mislim da su svi izabrani simboli jako, jako, jako korisni i prepoznatljivi simboli Hrvatske. Nama je to važno i u vidu nekakvog pozicioniranja", rekao je premijer Andrej Plenković prije dva dana na konferenciji za medije i objasnio kako je Tesla došao na kovanicu mimo stručnjaka koji ga nisu stavili među pet motiva o kojima se glasovalo.

"Svi drugi su izabrani od stručnjaka, a Tesla je došao na temelju internetske ankete kao najpoželjniji. Ušao je u petorku i izbacio Dubrovnik", kazao je Plenković na konferenciji za medije na kojoj je preduhitrio HNB i prvi objavio simbole na hrvatskim euro kovanicama.

NBS: 'Bilo bi to prisvajanje kulturnog i naučnog naslijeđa srpskog naroda'

Nije trebalo dugo čekati, a da se institucije i mediji iz Srbije pobune jer Hrvatska "prisvaja" genija. Među institucijama svojom objavom se istaknula Narodna banka Srbije, pandan našem HNB-u, koja je otišla toliko daleko da je najavila da će se zbog ovakvog poteza Hrvatske žaliti Bruxellesu.

"Narodna banka Srbije je mišljenja da bi eventualno stavljanje lika Nikole Tesle na nacionalnu strane kovanice eura, ako Hrvatska postane članica eurozone u narednom razdoblju, predstavljalo prisvajanje kulturnog i naučnog naslijeđa srpskog naroda s obzirom na to da je nesporno da se slavni znanstvenik tijekom svog života izjašnjavao kao Srbin po porijeklu i rodu", poručili su iz NBS-a.

Srpski političari uglavnom nisu komentirali Teslu, ali su mediji isticali činjenicu da je bio Srbin. "I tako će genije iz Smiljana, koji se deklarisao kao Srbin, da bude na hrvatskoj kovanici", napisale su Večernje novosti u svom statusu na Facebooku, a Kurir je takvu odluku Hrvatske nazvao skandalom pa su zaključili i da im "Hrvati ponovno otimaju Teslu".

Najdalje je otišao tabloid Informer koji je na članak stavio gnjusan naslov: "Ustaše ubijale njegove rođake gde su stigli! Hrvati prelomili, Teslin lik će biti na kovanicama evra!".

Plenković: 'To je još jedna velika gesta Hrvatske'

Takve reakcije iz Srbije, naravno, dovele su do današnjih odgovora hrvatskog premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića.

"Vidio sam da Narodna banka Srbije ima neke rezerve. Mogu imati rezerve i svoj stav, ali nemaju nikakav utjecaj. Nikola Tesla se rodio u Smiljanu, na području Republike Hrvatske, išao je u gimnaziju u Karlovac gdje prekrasna gimnazija i danas nosi njegovo ime. Živio je uglavnom u SAD-u", kazao je danas Plenković i dodao da su građani sugerirali da na kovanici bude Tesla.

"Mi nikoga nikome ne uzimamo. Ali smatramo da je on, u smislu nacionalnosti Srbin, dapače, to je još jedna velika gesta Hrvatske i ja to samo vidim kao plus. A njegova veličina je neupitna i globalnih razmjera, doslovno. Možemo samo biti ponosni na to", rekao je Plenković i ne vidi zašto bi to ikome bio problem. "Da sam na čelu Narodne banke Srbije rekao bih bravo", zaključio je danas Plenković.

Milanović: 'Tesla je proveo manje vremena u Srbiji nego ja u Okaju danas'

Predsjednik Zoran Milanović danas je još izravnije objasnio zašto Tesla treba biti na hrvatskim kovanicama eura, a otkrio je i da je to ideja njegova savjetnika.

"Tesla je proveo manje vremena u Srbiji nego ja u Oklaju danas. Drugo, Tesla je s Hrvatskom, odnosno Hrvatska s Teslom imala krizu identiteta, i ta ljubav je bila vrlo nejasna. To je bio prijedlog mog savjetnika Velibora Mačkića i vidim da je dosta ljudi to prihvatilo. Ako će Teslu staviti na novčić od jednog centa to nema smisla. A svojatati Teslu možda nije pošteno ni od Hrvatske, a od Srbije još manje, možda je to mogao biti Ruđer Bošković, možda je to trebao biti Faust Vrančić", rekao je Milanović.

"To što je Srbija nazvala svoj aerodrom po Nikoli Tesli što da kažem. I opet ponavljam tu nije bilo Vrančića, Ruđera, ali za Ruđera bi se opet javila Srbija? A što ćeš", zaključio je Milanović.