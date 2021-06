Istraga.ba, bosanskohercegovački portal, potegnuo je pitanje je li Bruxelles stao iza zahtjeva Hrvatske da se izborni zakon u susjednoj BiH mora izmijeniti u korist tamošnjih Hrvata. Portal piše da je Johann Sattler, šef Delegacije EU-a u Sarajevu, na sastanku sa Željkom Komšićem, hrvatskim članom Predsjedništva BiH, iza zatvorenih vrata rekao kako se "idući izbori ne mogu održati prema postojećem izbornom zakonu.

Spomenuti izbori trebali bi se održati 2022. godine. Sarajevski mediji su protumačili da je Sattler zapravo ponovio stav Dragana Čovića, predsjednika HDZ-a BiH. On je pak proteklog tjedna izgovorio nešto slično, "kako će bez novog izbornog zakona izbori 2022. biti teško organizirani" i da bi BiH zbog toga mogla doći u institucionalnu i političku krizu.

Portal Istraga.ba navodi da je Sattler rekao kako je "imao dobru i otvorenu razmjenu mišljenja sa članom Predsjedništva BiH Komšićem o pristupanju EU kao i o 14 ključnih prioriteta, pomirenju i izbornoj reformi. Riječ je o zahtjevima HDZ-a BiH, ali i onog u Hrvatskoj, da se izborni zakon promjeni tako da svaki narod bira svog člana Predsjedništva. Do sada je to bilo, kako je to bio slučaj s Komšićem, da "on bude izabran glasovima drugog naroda, Bošnjaka".

Grlić Radman izrazio podršku Satteru

Hrvatska Vlada i čelnici HDZ-a BiH, misle da se prilikom izmjena izbornog zakona treba voditi brinuti o "legitimnom predstavljanju naroda". U bruxelleskim se institucijama zato jako založila Vlada RH, a ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman je u vezi s tim uputio "non paper". Tražio je da se izborni zakon u tom dijelu izmjeni jer je prema njemu, sadašnjim zakonom, "zakinut hrvatski narod u BiH".

"Nedavno je veleposlanik Sattler bio pod velikim pritiskom onih koji žele opstruirati izbornu reformu i ne bježe od klevetničkog jezika. To je neprihvatljivo i trebali bismo poslati snažnu i jedinstvenu poruku svoje podrške veleposlaniku Sattleru", napisao je ministar šefovima EU-a i naveo da, ako se tijekom 2021. ne izmjeni izborni zakon, da će doći do velike političke krize 2022. godine koja će paralizirati institucije u državi i zaustaviti cjelokupni proces reformi.

Zapravo je izborna reforma, piše Istraga.ba, zapravo ono zbog čega je ambasador EU u BiH krenuo i "diplomatsku ofenzivu". Istaknuli su kako je on svoj prijedlog usuglasio sa čelnicima, kako piše portal, "dva HDZ-a, onog sa sjedištem u Zagrebu i onog sa sjedištem u Mostaru".

'Pritisak oba HDZ-a'

"Zbog pritiska oba HDZ-a Johann Sattler je krenuo u diplomatske aktivnosti zbog čega se i sastao sa Željkom Komšićem, kojem je rekao da idućih izbora nema bez izmjena izbornog zakona. Sattler je dobio i otvorenu podršku Vlade Hrvatske kada su u pitanju izmjene Izbornog zakona", piše Istraga.ba.

Zbog skorog dolaska Christiana Schmidta, novog Visokog predstavnika međunarodne zajednice, ovakav stav šefa EU-a u BiH je osobito zanimljiv. U vezi toga se također u kuloarima moglo čuti da i on želi riješiti sporno izborno pitanje kako ga ne bi sputavalo u izvođenju BiH na staze EU-a, što je i njegov osnovni posao.

Za izmjene izbornog zakona Čović je dobio podršku srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika, dok se spekulira da je tome sklon i Bakir Izetbegović, lider Bošnjaka i čelnik SDA, navodi Istraga.ba.