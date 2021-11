Godišnja inflacija u listopadu je iznosila 3,8 posto, što je najviše od veljače sad već davne 2013. godine, a hrana je, osim kod nas, sve skuplja i u ostatku Europe. Građani Bregane žale se da za isti novac iz mjeseca u mjesec imaju sve manje namirnica u vrećicama. U listopadu je za kruh i žitarice trebalo izdvojiti 5 posto više nego prošle godine, a isto toliko poskupjeli su mlijeko, sir i jaja. Više od 20 posto poskupjeli su ulje i maslac.

Kupovina preko granice se više ne isplati...

"Ako 2000 kuna potrošite, 200 kuna gore, 200 kuna su porasli troškovi", rekla je za Dnevnik Nove TV Verica iz Bregane, čijim je žiteljima na svega par koraka Slovenija. Ipak, govore kako se već godinama u šoping preko granice - ne isplati. "Još su i skuplje neke stvari", kazala je stanovnica Bregane.

I Slovenci se bore s poskupljenjima, a razlike u cijeni su male. Dok tako litra ulja u Hrvatskoj iznosi između 13 i 17 kuna, u Sloveniji je ona između 15 i 19; mlijeko je kod nas od 5 do 9 kuna, a u Sloveniji između 6 i 10 kuna. Paket jaja u Hrvatskoj iznosi od 12 do 19, a kod susjeda od 11 do 21 kunu.

"Užasno, pogledajte kakve su mirovine danas", rekao je stanovnik Slovenije. "Kako mislite da umirovljenik preživi sa 600 eura mirovine i plati sve troškove i obveze?", dodao je drugi.

Razlika u primanjima

Što se tiče primanja, tu se već uočava nešto veća razlika. Minimalna slovenska mirovina tako iznosi oko 3750 kuna, dok je hrvatski prosjek 2850. Prosječna hrvatska plaća iznosi oko 7000 kuna, a slovenska 9600.

"Sve je skuplje, a šta ćemo kad ne možemo protiv toga ništa", rekla je Marija iz Bregane.

Zbog sve skupljih namirnica cijene su počeli dizati i domovi za starije. "Pašteta je otišla 100 posto gore, čajevi isto, šećer, brašno, primorana sam bila dići cijene", rekla je vlasnica Doma za starije i nemoćne osobe Đurđa Novak Mrnjak.

Najviše je, naravno, poskupjela usluga prijevoza zbog rasta cijene nafte. No, inflacije se osjeti i na pošti koja je poskupjela više od 20 posto.

"Sve naše cijene idu prethodno na odobrenje kod HAKOM-a i ne možemo cijene mijenjati bez njihovog odobrenja po točnom izračunu ovisno o kretanju cijena energenata, opće inflacije", rekao je Krešimir Domjančić iz Hrvatske pošte.