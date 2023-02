Prošloga vikenda na skijalištu Platak dogodio se težak incident. Trojica mladića najprije su BMW-om "driftala" po snijegu, a nakon što ih je jedan muškarac upozorio da time oštećuju stazu pripremljenu za skijaše i sanjkaše, uslijedili su svađa i naguravanje, a potom su sijevnule i šake pri čemu su stradala dvojica muškaraca koje su trojica nasilnika pretukli.

Ubrzo se doznalo da su trojica iz BMW-a MMA borci (za neupućene u borilačke vještine, riječ je o šaketanju poznatom i kao ultimate fight) te da je ozlijeđeni muškarac pripadnik Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) i da policija posjeduje 20-minutnu snimku ovog mučnog incidenta.

Napad na Platku riječka je policija okvalificirala tek kao prekršaj i nasilnike uopće nisu privodili dežurnom istražnom sucu niti su kontaktirali Državno odvjetništvo oko procjene kvalifikacije tog zločina, doznaje 24sata.

Očito je da je nasilni trojac HGSS-ovcima nanio teške tjelesne ozljede, a ozljede su tako trebale biti kvalificirane i zbog činjenice da je jedan od ozlijeđenih gubio svijest. Premda su postojale osnove da se njihov napad kvalificira barem kao kazneno djelo nasilničkog ponašanja, to nije učinjeno.

Napad bez ikakvog povoda i motiva

O svemu se oglasio i HGSS. Kažu da osuđuju svaki oblik nasilja.

"Ogorčeni smo ovim bezočnim napadom na naše članove koji su proteklog vikenda odvojili svoje slobodno vrijeme kako bi osiguravali posjetitelje na skijalištu Platak. Nakon završetka akcije i dežurstva bez ikakvog povoda i motiva došlo je do napada na naše članove - volontere. Vjerujemo da će institucije slučaj pomno istražiti i adekvatno sankcionirati počinitelje. Našim napadnutim članovima pružit ćemo svu potrebnu pomoć i podršku te im želimo brzi oporavak", poručuju iz HGSS-a.

Nadalje, podsjećaju što se dogodilo u nedjelju ispred X bara na Platku.

"Članovi HGSS-a također su nakon dugog dana boravili u X baru. Jedan od njih krenuo je na spavanje u bazu, a na putu su ga presreli mladić i djevojka koji su mu zapriječili prolaz i zahtijevali da motornim sanjkama izvuče BMW iz snijega. Nakon što im je rekao da to ne može te da ide spavati, mladić ga je nokautirao te je HGSS-ovac ostao ležati bez svijesti."

Udarili ga s leđa nogom u glavu

"Jedan od gostiju bara koji je sve vidio potrčao je u pomoć te odvojio napadača od ozlijeđenog HGSS-ovca. No to nije primirilo mladića koji se s njim počeo naguravati. Njemu su se ubrzo pridružila i druga dvojica mladića iz BMW-a. Muškarac koji je pritrčao u pomoć uskoro je također dobio snažan udarac u glavu te ostao ležati na tlu. Situacija je dodatno eskalirala jer se ozlijeđeni HGSS-ovac osvijestio te sjeo, no dobio je drugi udarac, ovog puta s leđa nogom u glavu. Nastala je strka jer pomagači nisu znali je li uopće živ. Pokušali su mu izvući jezik, dati kisik i oživljavati ga, a istodobno su muškarca koji je istrčao u pomoć iz X bara napali putnici iz BMW-a, prvo šakama, a zatim su ga cipelarili na podu", stoji u priopćenju HGSS-a.

Epilog divljačkog iživljavanja MMA-ovaca je, prema pisanju Novog lista, sljedeći: HGSS-ovac koji je bio prvi na udaru zaradio je potres mozga i ozljedu vratne kralježnice te se ne sjeća incidenta. Muškarac koji mu je prvi pritekao u pomoć završio je sa slomljenom rukom i natučen, dok ženska osoba koja je željela zaustaviti iživljavanje ima krvarenje u plućima.