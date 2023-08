Oni na saborskim sjednicama ne mogu proći neopaženo. Čim se pojave, svi znaju da će biti problema. Koja god bila tema i kako god tekla rasprava, oni se uvijek pobrinu usijati atmosferu, doliti ulje na vatru, iznervirati suprotnu političku opciju i prirediti scenu o kojoj će se pričati više nego o zakonu koji se mijenja. Oni remete mir, rade šou i ne ostaju dužni, bilo da sami provociraju ili uzvraćaju na provokacije. Predsjednici Sabora redovito im dijele crvene kartone, a imaju više isključenja od Sergia Ramosa. Oni su: Nikola Grmoja (Most), Željko Sačić (Hrvatski suverenisti), Marijan Pavliček (Hrvatski suverenisti), Krešo Beljak (HSS), Hrvoje Zekanović (HDS) i Miro Bulj (Most). Što ih motivira da dižu prašinu kad god se pojave, je li to taktika ili vruća glava, otkrili su u razgovoru za Net.hr u serijalu 'Zločesti dečki Hrvatskog sabora'.

Serijal otvara Metkovac Nikola Grmoja, jedan od osnivača i glavni tajnik Mosta nezavisnih lista, od 2016. zastupnik u Hrvatskom saboru. Grmoja je jedan od aktivnijih saborskih zastupnika, a istaknuta je bila njegova uloga u Antikorupcijskom vijeću prošle godine kada su zastupnici pokušali ući u trag krivcima za mažnjavanje milijuna iz Ine. Međutim, Grmoju ne zanimaju samo afere. Redovito se zalagao za prava građana oštećenih u slučaju 'Švicarac', za paušalne obrtnike, žestoko je kritizirao Vladine mjere pomoći kao predizborni trik…

'Da sam ja predsjednik Sabora…'

Grmoja je i zastupnik koji je osobno pozvao predsjednika Zorana Milanovića da iskoristi svoje ustavne ovlasti te da u srpnju sazove izvanrednu sjednicu Sabora, na kojoj bi se raspravljalo o novoj plinskoj aferi i štrajku pravosudnih službenika. Nije tajna da mu je premijer Andrej Plenković poseban trn u oku.

“Najžešći sam kritičar Andreja Plenkovića, ali nikad me niste mogli čuti u javnosti da sam izrekao rečenicu da je Plenković korumpiran. Rekao sam da je mecena korupcije jer dopušta ovim smojim korumpiranim kadrovima da kradu kako bi se održali na vlasti", kazao je svojedobno Grmoja.

O Plenkovićevim gostovanjima u Saboru, pak, kaže:

"Da sam ja predsjednik Sabora, bilo kojeg premijera koji se ovako ponaša u Saboru kao Plenković i njegovi ministri istog bih trena otjerao iz zgrade."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dodaje da je 'Plenković negativna pojava u svakom kontekstu pa tako i za naš parlamentarizam'.

"On osobno ne mora poštovati nikoga, ali Sabor kao instituciju mora jer i on i cijela njegova Vlada odgovaraju Saboru. A što se tiče njegovog običaja da ne odgovara na pitanja zastupnika to je vjerojatno zato jer bi iskrenim odgovorima sam sebe i svoju Vladu inkriminirao za nešto pa umjesto konkretnog odgovora uvijek slušamo neke tlapnje i provokacije", kaže Grmoja.

Poslovnik koji zastupnicima ne da govoriti

Grmoja je i jedan od aktivnijih 'zastupnika tiktokera', a tu društvenu mrežu uglavnom koristi kako bi objavljivao politički sadržaj.

U ožujku ove godine Grmoja se 'proslavio' i kada je odbio odstupiti sa saborske govornice te pružio otpor stražarima, izražavajući tako svoje nezadovoljstvo praksom oduzimanja riječi zastupnicima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Poslovnik Hrvatskoga sabora je dizajniran da se zastupnicima ne da govoriti. Još od vremena SDP-ove vlasti krenulo je s ukidanjem ispravaka netočnih navoda, pa je u mandatu HDZ-a ograničen broj replika, pa su zabranjene replike na izlaganja klubova, skraćeno je vrijeme rasprava itd. I to nas je dovelo u situaciju da mi u sabornici zapravo ne raspravljamo, nego slušamo izlaganja kojima se ne možete valjano suprotstaviti argumentima čak ni kad su očigledno lažna ili zavaravajuća. Zato ću uvijek kad imam priliku reagirati ako čujem nešto što nije istina i pritom ću se koristiti onim alatima koji su u Poslovniku još preostali da to učinim", kaže danas Grmoja na naše pitanje zbog čega često riskira kršenje Poslovnika iako zna da će mu zbog toga biti oduzeta riječ.

'Sigurno neću spavati u klupama…'

"Meni je stalo do mog posla i radim ga onako kako mislim da ga treba raditi", nastavlja. "Dolazim na sjednice i raspravljam na njima jer je to moj posao. A sigurno neću spavati u saborskim klupama uz ovoliku HDZ-ovu korupciju", kaže Grmoja.

Ne žali zbog ijednog 'indicenta' u kojem je sudjelovao tijekom saborskih rasprava.

"Žalim samo što nismo već prije otjerali s vlasti ovu korumpiranu Plenkovićevu kliku", kaže.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Najdraže su mi bile debate s Bačićem'

Zanimalo nas je i kojeg političkog protivnika smatra ravnopravnim…

"Najdraže su mi bile debate s Brankom Bačićem", kaže Grmoja. "Što god ja mislio o njegovoj ulozi u podržavanju korupcije još od vremena Sanadera pa do danas, on je tu u Saboru uvijek imao funkciju gromobrana za sve HDZ-ove afere, kako u sabornici tako i pred kamerama", dodaje napominjući kako se s kolegama u Mostu znao našaliti da je HDZ u problemima kad pred kamere mora stati Bačić.

"Čak i danas je tome tako makar je sad u ministarskoj ulozi. Npr. u ovoj zadnjoj aferi u HEP-u, nakon što su danima HDZ-ovci zamuckivali pred kamerama, morao je doći Bačić i objasniti javnosti da su oni ovom pljačkom zapravo samo malo smanjili uštede. Dati takvu nadrealnu izjavu u tom trenutku i ostati pritom ozbiljan, to može samo Bačić", zaključuje Grmoja.

Politički moto: Razotkrivanje korupcije

Kaže kako su afere u Ini i HEP-u pokazale da se ništa bitno u borbi protiv korupcije nije pomaknulo od vremena Ive Sanadera, pa i prije, te da je 'mozak, sponzor i zaštitnik svih ovih operacija u vrhu hrvatske Vlade'.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mislim da je glavni cilj mog političkog djelovanja vrlo jasan. Žestoka borba protiv korupcije i razotkrivanje organizirane političke korupcije je moj moto i pokretačka snaga mog političkog djelovanja", kaže Grmoja.

Na naše pitanje,kako se priprema za saborske sjednice, odgovara da nema neku posebnu rutinu.

"U pravilu se unaprijed unutar kluba Mosta dogovaramo tko će od nas biti nositelj rasprave za teme na dnevnom redu. A kad imam neki zadatak, onda se konzultiram s ljudima koji su stručnjaci ili koji poznaju temu", odgovara.

Komplimenti na račun kolegica

Za svoje kolegice, saborske zastupnice, kaže da su u prosjeku čak i žustrije u raspravama od muških kolega, a i dobro pripremljene.

"Zapravo, kad bi netko objektivan, ne znajući ništa o sastavu Sabora, pogledao saborske rasprave, teško bi mogao zaključiti da kolegica, nažalost, ima bitno manje u Saboru", kaže Grmoja. "No i to je dio njihovog posla, da svojim primjerom potaknu i druge žene da se više aktiviraju u politici. Treba reći i da je dobar dio njih svoje mjesto u Saboru itekako zaslužio svojim radom i prepoznatljivošću, nitko im to nije poklonio", dodaje.

Za svoju kolegicu, Mariju Selak Raspudić, kaže da je uvijek pripremljena i među najaktivnijim zastupnicima te da svoje kritike prema vladajućima uvijek poprati konstruktivnim i konkretnim prijedlozima.

A na pitanje, je li privatno u dobrim odnosima sa zastupnicima s kojima se javno svađa tijekom saborskih sjednica, kratko odgovara:

"Ja sigurno ne šurujem s onima koje prokazujem zbog korupcije."