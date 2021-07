Saborski zastupnik Mosta, Nikola Grmoja, nalazi se ovih dana na vjetrometini kritika nakon što se je šokirao javnost svojim izjavama o LGBT propagandi, rekavši kako piše zakon protiv toga, što god to bilo. Zanimljivo je da je Grmoja udar na LGBTIQ skupinu započeo nekoliko dana nakon Gay Pridea u Zagrebu. Nažalost, nakon dugo godina, ove godine dogodilo se nekoliko ružnih incidenata i napada na LGBTIQ skupine.

Organizatori Zagreb Pridea optužuju Grmoju i Petrova za koje tvrde da su raspirivali mržnju prema suionicima Parade. Njih dvojica su pak uzvratila najavom tužbi protiv organizatora, s obzirom da su danima izvrgnuti kritikama, a ponekad i ruglu, zbog svojih izjava.

Saborski zastupnik Mosta sve navedeno komentirao je u RTL Direktu. Na početku je komentirao izjavu u kojoj je u istoj rečenici spomenjuo LGBTIQ zajednicu i pedofile.

'Na mene se sručila jedna haranga'

"Postoje u rečenicama zarezi. U istoj rečenici sam spomenuo, ali ne osobe homoseksualnih skolnosti. Napisao sam desetke statusa u kojima pozivam da svakog čovjeka neovisno o uvjerenjima i seksualnoj orijentaciji trebamo poštovati. Ali s druge strane se sručila jedna haranga na mene zbog toga. Ja želim samo jedno, da se pedofili oštrije kažnjavaju i želim da se mojoj djeci ne nameću seksualni i pornografski sadržaji. To je uostalom i kazneno djelo, ali da ne nameće i određena propadaganda", rekao je Grmoja.

Upitan što je to propaganda, odgovorio je: To je jako kompleksna tema. Reći ću što ja smatram propagandom. Jedan od autora rodne ideologije Michel Foucault je čovjek koji je zagovarao legalizaciju pedofilije i koji je '77. u Francuskoj pokrenuo peticiju za legalizaciju pedofilije. On je jedan od autora ideologije prema kojoj je rod društveni konstrukt", rekao je Grmoja.

Objasnio što smatra LGBT propagandom

Kazao je kako propagandom smatra određena zalaganja LGBT osoba, a kao primjer je naveo Queer Zagreb jer je, tvrdi, u Zagreb ta udruga dovela čovjeka koji kaže kako treba legalizirati pedofiliju. Dodao je i kako nije rekao da treba zabraniti LGBT zajednicu.

"Propaganda može biti nametanje nečega što je pseudoznanstveno ili neznanstveno. U Španjolskoj stranka slična Možemo zagovara to da djeca od 14 godina mogu sama odabrati kojeg su roda, bez psiholoških razgovora i zdravstvenih testiranja. To su stvari koje nas čekaju", rekao je Grmoja.

Porekao je kako je on započeo cijelu ovu debatu, navodi kako je tek odgovorio na pitanje novinara. "I zakuhala se ova priča koja traje danima. Kada zakon bude gotov očekujem da se ispričaju svi koji su me napadali. A za par godina kad sve što se događa na zapadu, možda u jačoj mjeri dođe, vidjet će o čemu sam govorio", kazao je Mostovac.

'Zašto bi naši reprezentativci klečali na utakmicama?'

Osvrnuo se i na činjenicu da su na Europskom prvenstvu u nogometu zbog mađarskih idedja, marketinške firme i oglašivači odgovorili duginim bojama.

"To je licemjerje korporacija koju borbu za prava koriste da ostave profit. Imali smo situaciji klečanja na utakmicama, gdje se tražilo od hrvatske reprezentacije da kleči. Zašto? Gdje smo mi sudjelovali u gaženju prava Afroameričke zajednice ili crnaca bilo gdje? Eduardo da Silva je bio jedan od naših omiljenih reprezentativaca. Studirao sam u Zadru, Juby Johnson je bio kralj zadarske publike", pita se Grmoja.

'Nemam problema s LGBT osobama'

Navodi kako nema problema s LGBT ztastavom te da nema ništa protiv LGBT osoba te se ponudio da se slika iza zastave. Komentirao je i činjenicu da se fotografirao sa stand up komičarkom, inače otvorenom lezbijkom, Marinom Orsag.

"Bio sam pozvan na roastanje. Jedan sam od rijetkih političara koji se odazvao. Sjedio sam u stolici, a oni su se sa mnom sprdali", prisjetio se.

LGBTIQ zajednica povrijeđena je njegovim stavovima o "LGBT propagandi". Jedan je od ciljeva i da se djeca koja su sama homoseksualne orijentacije ne osjećaju isključeno u svojoj zajednici.

Grmoja je na to komentirao: "Agresivne LGBT udruge zahtjevaju da uđe seksualni odgoj u škole gdje bi se djecu učilo da je spol društveni konstrukt. Imamo i Hubbarda koji je kao muškarac bio prosječni dizač utega i sad je on odjednom odlučio da je žena i sad će nastupati u ženskoj konkurenciji koju će potući."

'Ja nisam homofob'

Grmoja je napomenuo kako neće dopustiti da ga se naziva homofobom. "Ja mislim da biološke datosti postoje, da one nisu društveni konstrukt. Ja se s tom ideologijom ne slažem. Bit ću protiv nje i neću nikom dopustiti da me naziva homofobom. Ja to nisam", rekao je.

Na usporedbu s vjeronaukom, rekao je kako svatko može odabrati hoće li djecu slati na vjeronauk.

"Želim pravo birati što će se učiti moju djecu. Ja ni sada ne učim svoje dijete da ikoga smatra manje vrijednim. I svaki dobar i pristojan čovjek u gay paradi je meni bliži od divljaka koji su ih napali. Samo da se zna", zaključio je Grmoja.