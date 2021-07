Ovog vikenda u Zagrebu je održana 20. Povorka ponosa. Obilježilo ju je nekoliko napada na sudionike, a najveći se napad dogodio nakon završetka programa Povorke na Ribnjaku kada su se mladi spontano okupili u blizini zgrade Državnog arhiva.

Tako je skupina mladića grupi oduzela LBGT zastavu, koju su i zapalili, a kasnije su osobe koje su pokušale spriječiti da to rade udarali.

'Kakva ti je to zastava, ped**čino?!'

"Nakon završetka programa Pridea na Ribnjaku, s društvom sam se uputio prema zgradi Državnog arhiva. Kako su mi se poderale hlače na stražnjici, omotao sam se jedinim komadom tkanine koju sam imao sa sobom, a to je bila LGBT zastava. Pred Arhiv smo došli s južne strane te smo krenuli prema sjevernoj strani. Kako smo prolazili, jedan dečko se zaderao: 'Kakva ti je to zastava ped**čino?!', na što sam ga ja samo pogledao i nastavio hodati do naše lokacije", ispričao je mladić kojemu je oduzeta zastava za 24 sata.

Mladić je dodao kako mu je prijateljica rekla da makne zastavu jer ih je skupina počela pratiti, što je on i učinio.

"Zastavu sam odmah maknuo sa sebe i stavio je metar do sebe na zidić u slučaju da su samo htjeli uzeti zastavu i otići. Do nas je došla grupa od četvorice ili petorice mladića odjevenih u kratke majice i hlače crne boje, ošišanih na ćelavo. Uzeli su zastavu i u prolazu me jedan od njih udario. Otišli su do sredine trga i krenuli paliti zastavu", prepričao je.

'Već sam nekoliko puta doživio nasilje iz mržnje'

Dodao je kako je najgore prošao mladić koji je htio oduzeti zastavu. Grupa mladića udarila ga je u glavu nakon čega je počeo krvariti.

"U tom trenutku sam bio izvan sebe i nisam popratio što se događa, no moji prijatelji te još neki stariji ljudi koji su bili bliže momcima koji su palili zastavu su nazvali policiju koja je brzo stigla", rekao je mladić.

"U tom trenutku počelo se skupljati sve više i više policije, a cijelo to vrijeme su djevojke tih homofobnih mladića udarale druge djevojke i ljude koji su to sve snimali. Cijelo to vrijeme policija je bila spora te nije reagirala na njihove udarce te pogrdne prozivke. Već sam nekoliko puta doživio nasilje iz mržnje, no policija ga nikada kao takvog nije okarakterizirala. Ovoga puta imaju dovoljno materijala i izjava svjedoka da ovo ne ostane samo kao remećenje javnog reda i mira već zaista nasilje iz mržnje prema LGBT populaciji, što ovo jest", zaključio je mladić.