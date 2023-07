Profesor s Agronomskog fakulteta u Zagrebu Ivo Grgić gostovao je u studiju Net.hr-a gdje je govorio o aktualnim temama koje se tiču poljoprivrede. Uvodno je govorio o visokim cijenama svinjetine.

"Kod svinjetine su poznati takozvani svinjski ciklusi. Cijene idu prema gore do jednog svog maksimuma, a one ovise o nekoliko čimbenika. To su prvo imputi koji su glavni u proizvodnji svinjskog mesa, to su hrana i energija i s druge strane to je pitanje potrošnje nekih drugih mesa. Znači, cijena raste do određene razine, a onda počne padati", rekao je.

Za očekivati je zbog svega što se desilo, a to je pojava i afričke kuge, ali i problema na globalnom tržištu, da se može očekivati porast cijena, ali i stabilizacija te polako povrat cijena na razdoblje prije toga, kazao je.

Što se tiče pojave afričke kuge, kaže da je ona na visinu cijena utjecala više psihološki. "U tome jedni profitiraju, a drugi gube. Profitiraju oni koji nisu obuhvaćeni time i koji nude svinjsko meso jer mogu pravdati time neka povećanja cijena, a gube potrošači jer uvijek se prelama preko potrošača. To je više jedna psihološka nego stvarna opasnost. No, ne isključuje mogućnost ako zahvati veće područje. To nije samo trenutak eutanazije nego mora proći određeno razdoblje da bi se s tih područja moglo trgovati i živim svinjama, ali i prerađevinama tih svinja". kaže.

Što se tiče cijena svinjetine, kaže da ono što se dešava u Hrvatskoj, dešava se u cijeloj Europi i svijetu. "Oscilacije i kolebanje cijena je nešto normalno, one su puno intenzivnije u zadnjih nekoliko godina počevši od problema koje je izazvao covid, zatim rat u Ukrajini gdje se sve druge stvari pokrivaju time. Međutim, one su puno opasnije za one sustave gospodarstva gdje imamo nisku razinu dohotka, odnosno veće izdatke za prehranu, tako da 5% u Hrvatskoj kada porastu cijene, puno je opasnije nego u Njemačkoj", dodao je.

Dok traje rat, cijene će biti kolebljive

Cijene će biti pod pojavom te kolebljivosti sve dok postoje neki razlozi na koje se mi možemo pozivati. "Dok god traje sukob u Ukrajini, to je jedan od razloga da se pravda sve ono nevaljalo što činimo time. I kad stane rat, za očekivati je još jedno 4-5 godina fluktuacija cijena prema gore i prema dolje", kaže profesor Ivo Grgić.

Na pitanje postoji li ikakva šansa da cijene mesa, voća i povrća budu na nekoj razini od prije 3-4 godine, Grgić kaže da nema, jer "povratka nikad nema".

"Ono što me žalosti je da u Hrvatskoj, za sve ono što nije dobro optužuje se poljoprivreda, proizvođači, cijene poljoprivrednih proizvoda", kaže, dodajući da ogromna potrošnja kod nas nije vezana za hranu.

"Ako je hrana esencijalna jer bez nje ne možemo, ako želimo imati zdravu hranu, shvatimo da ono što je vrijedno da ima i svoju cijenu. Zbog čega bi hrana bila jeftina? Mnoge nedaće, općenito u svijetu, nastale su u trenutku kada smo zaključili da je proizvodnja hrane, poljoprivreda, temelj profit i drugo, da je uspješnost neke ekonomije ako imate male izdatke za hranu", pojasnio je.

"Da bi imali male izdatke, vi morate imati zakon obujma. Veliku količinu sa što nižim troškovima. Zato imate raubovanje svih tih resursa i poslije svega toga, sada dolazimo da u Europi govorimo o zelenom. Ponovo se vraćamo da racionalnije koristimo resurse bez kojih nema proizvodnje, a to je tlo, voda i zrak", rekao je profesor Ivo Grgić u studiju Net.hr-a.

Što je još rekao o prestanku moratorija za strance o kupovanju poljoprivrednih zemljišta u Hrvatskoj, pogledajte u cijelom intervjuu.