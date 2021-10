Glavni ravnatelj policije Nikola Milina u Ravnateljstvu policije u petak je održao konferenciju za medije na kojoj je govorio o objavljenim snimkama postupanja prema migrantima te o dosadašnjim nalazima Stručnog tima.

''Prema prvim saznanjima nakon objave snimke, odmah smo formirali stručni tim i kolege iz Ravnateljstva policije upućeni su na teren s ciljem da osvijetlimo o čemu se radi. Odmah tijekom prvih radnji, došli smo do saznanja da su osobe policijski službenici interventne policije. Budući da u ovom trenutku postoji osnova sumnja u težu povredu službene dužnosti koja itekako šteti ugledu policije, u tijeku je postupak uručenja rješenja službenicima o udaljenju dužnosti i slijedi daljnji disciplinski postupak'', kazao je Milina.

Ravnatelj policije je kazao da su u suradnji s DORH-om s kojim će provoditi daljnje izvide. Istaknuo je i to da događaj žele rasvijetliti do kraja. "Naš interes je sigurno da rasvijetlimo ovaj događaj do kraja, ni na koji način ne želimo da pojedinačni događaj utječe na pohvale koje policija dobiva za svakodnevan požrtvovni rad", kazao je.

Potom je demantirao pojedine informacije koje su se pojavile od objave video snimke.

"Moramo demantirati da je Koridor nekakva tajna operacija kojoj je cilj zastrašiti migrante. To je dugotrajna akcija sprječavanja krijumčarenja ljudi, uhitili smo 4000 krijumčara u zadnje dvije godine. Pripadnici hrvatske policije u sklopu i te akcije, ali i svih drugih aktivnosti su upravo spašavali migrante iz potoka, rijeka, iz zatvorenih prostora gdje su stavljeno od strane krijumčarskih skupina u nerijetko pogibeljne situacije. U ovih nekoliko godina hrvatska policija prednjači u sprječavanju krijumčarenja migranata.

Druga dezinformacija je da ima zataškavanja pogreške policajaca i da policajci zauzvrat izvršavaju neke ne zakonite naredbe. To nikako ne stoji. Ja stalno šaljem upute da se ponaša obazrivo, posebno prema ranjivim skupinama - ženama, djeci, ali u drugim situacijama", kazao je.

Kazao je da su državna odvjetništva od 2018. pokrenula ukupno 22 postupka u vezi postupanja policije prema migrantima; u 13 slučajeva obustavljeni su postupci, ostali su u tijeku.

Milina je potvrdio da su u ovom slučaju bila tri interventna policajca, odnosno da ih je toliko do sada utvrđeno.

"Nije dopuštena nikakva upotreba sile prema osjetljivim skupinama", rekao je Milina.

