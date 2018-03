GLAVNI DRŽAVNI ODVJETNIK KRATKO ODBRUSIO MAMIĆU: Evo što je Cvitan poručio Dinamovom savjetniku

Glavni državni odvjetnik komentirao je ispade osumnjičenog Z. M. (58) koji ga je optužio da provodi “najveće bezakonje u povijesti jedne suverene države”.

Komentirajući optužnicu protiv Luke Modrića, Zdravko Mamić je sipao optužbe na račun Dinka Cvitana.

MAMIĆ: ‘Provodi se najveće bezakonje u povijesti Hrvatske, moj progon je vama štos, a borim se za sve vas’

“Državno odvjetništvo na čelu s gospodinom Cvitanom provodi najveće bezakonje u povijesti jedne suverene države. Organ koji je među najvažnijima koji čine državu prvi je koji po masi stvari krši zakone”, govorio je Mamić, dodajući kako je Cvitan “dozvolio i ustanovio da državu zastupaju nezakoniti tužitelji” te kako su njegov odvjetnik Veljko Miljević “koji je lumen od pameti i sposobnosti” i on krenuli su bitku za interes “građana, vaše djece, vaših roditelja”.



‘Cvitan vodi privatni rat protiv Mamića’

Nastavio je tvrditi kako su optužnice protiv njega već prema zakonu morale biti odbačene, ali on zna i zašto nisu “Sve što se moglo nezakonito protiv mene napraviti Dinko Cvitan je već napravio. Protiv mene i hrvatskog nogometa”, žestio se Dinamov savjetnik. Govorio je i kako ” Dinko Cvitan vodi privatni rat protiv Mamića, Dinama i hrvatskog nogometa. Sve je u službi uništenja Zdravka Mamića i njegove obitelji, a on to niti ne krije”, i slične parole.

Glavna Mamićeva zamjerka je to što je nečuveno da se tijekom postupka protiv jedne osobe diže optužnica za davanje lažnog protiv svjedoka u tom procesu.

Ili, kako je to osumnjičeni Z.M. (58) sročio: “U isto vrijeme kad svjedok ne kaže ono što bi oni željeli oni krenu sa nejednakostima u postupku. E pa nećeš Cvitane, možeš kako hoćeš, ali ne možeš dokad hoćeš. Oni ne biraju sredstva da poštenjaka, žrtvu i hrvatsku ikonu Luku Modrića napadnu i podignu optužnicu protiv njega”

‘Živimo u demokraciji…’

Glavni državni odvjetnik je za RTL samo kratko prokomentirao da živimo u demokraciji u kojoj svatko može govoriti što želi pa makar to bile gluposti.

Odvjetnik Branko Šerić slaže se kako je u praksi rijetkost da se svjedoka kazneno progoni za davanje lažnog iskaza tijekom osnovnog postuka, no objašnjava i koji su mogući uzroci.

“Vjerojatno se radi o tome da postoji osnovana sumnja da je počinio kazneno djelo davanja lažnog iskaza jer ta osnovana sumnja je dovoljna za podizanje optužnice”, kaže te zaključuje kako je malo vjerojatno da Modrić završi u zatvori čak i ako ga sud proglasi krivim jer se do sada u pravilu izricala uvjetna osuda.

No, čak i da bude proglašen krivim malo je vjerojatno da će kapetan hrvatske reprezentacije zaista završiti iza rešetaka.

“U pravilu je do sad za lažni iskaz bila izricana uvjetna osuda”, ističe Šerić.