Nekoć osumnjičen za krivotvorenje SMS-ova koji su u procesima trebali pomoći Zdravku Mamiću i Ivici Todoriću, a danas nepravomoćno osuđen bivši je MUP-ov informatičar Franjo Varga stao je pred kamere ekipe Provjereno Nove TV.

"Mene se uvijek htjelo prikazati kao nekog groznog kriminalca koji pravi lažne SMS poruke što nije točno", rekao je Varga čije se ime vezuje uz afere SMS.

Varga tvrdi da je SMS-ove koji su se odnosili na slučaj Zdravka Mamića dobio iz jednog izvora i nimalo ne sumnja u njihovu vjerodostojnost, a SMS-ove koji su se vezali uz proces Ivice Todorića je prema riječima, pronašao na jednom laptopu.

"To sam ja skinuo s jednog računala koje mi je doneseno da se prebaci na drugo. U tim porukama se nalazio i Brkić. Netko mu je pokušao smjestit, da on želi svoj dio u Agrokoru. Ja sam ga upozorio na to. Ja s Todorićem niti imam ikakve kontakte niti znam ikoga tko zna Todorića. Podnio sam kaznenu prijavu sa sumnjom na počinjenje kaznenog djela ili lažnih poruka ili pokušaja otimačine“, rekao je Varga.

'Mnogi su me iskorištavali za neke svoje igre i igrice'

U presudi stoji da mu je u izradi SMS-ova Vargi pomogao Blaž Curić, nekadašnji vozač bivšeg ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića, a on je osuđen je da je Vargi dostavljao brojeve telefona za njihovu izradu. Varga tvrdi da je bio u komunikaciji ne samo s premijerom, već i brojnim drugima u vrhu HDZ-a.

"Sad što sam ja točno radio, mnogi su me iskorištavali za neke svoje igre i igrice, to sam ja nažalost kasno shvatio. Ne bih o imenima. Prepoznaju se oni sada. Za istrage me jesu koristili. Ja sam dosta istraga odradio. Sve sam prijavio Državnom odvjetništvu. Pod pseudonimom, radi obitelji'', rekao je Varga.

U javnosti se pisalo da je Varga za Brkiće odrađivao neke poslove, poput praćenja.

"Jedan od mojih prijatelja mi je rekao krenut će istraga na tebe. Dobili su moje ime i prezime i trebali su mi nešto prišiti zato što su očekivali da ću ja uvaliti Milijana Brkića. Oni su očekivali da ću ja biti najslabija karika koja će pričati protiv njega“, ispričao je Varga za Provjereno.

Ima i dokaze o svastici na Poljudu?

Franjo Varga kaže da je Mamiću predao dokaze o tome tko je nacrtao svastiku na nogometnom stadionu Poljud koja se jasno vidjela prije šest godina na travnjaku tijekom utakmice Hrvatska i Italija.

"To sam s Vladom Galićem radio. Došao sam do toga da je plaćeno pedeset tisuća kuna da ugasi kamere tu večer i da omogući da se iscrta svastika. Platio mu je konkretno Ostojić i Kotromanović su se s njime našli. Nisam došao do konkretnih imena. Jedan ili dva imena sam imao. To sam dao gospodinu Mamiću. On je sve to predao policiji. Ali ništa", objašnjava informatičar.

Novinari su potom kontaktirali prozvanog Ranka Ostojića, ali i Antu Kotromanovića za komentar, ali nisu puno dobili.

"Ne želim komentirati kriminalce, bjegunce od hrvatskog pravosuđa i osuđene za konstrukcije", rekao je Ranko Ostojić.

"Budalu se ne isplati komentirati", nadodao je Ante Kotromanović.

Varga kaže da je nagrađen od Zdravka Mamića što mu je dao informacije o tome tko je nacrtao svastiku na Poljudu.

"Dao mi je oko šesto, sedamsto tisuća kuna. Ali o porukama nismo razgovarali. Gospodin Mamić mi nikada nije platio niti za te poruke niti da ja počinim bilo kakvo kazneno djelo", uvjeravao ne ekipu Provjerenog.

Nada se promjenama u procesu

Franjo Varga ovime ne krije da jedna od potencijalnih motivacija leži u tome što je presuda u slučaju afere SMS nepravomoćna. O žalbi se trenutačno odlučuje na Visokom kaznenom sudu, a obrana pokušava srušiti informatičko vještačenje što je ključni dokaz da su SMS-ovi lažni. On je osuđen da je sprječavao dokazivanje u slučaju Zdravka Mamića, pa se i on nada promjenama u svojem procesu.

"Zakonski bi presuda trebala pasti. Nisam ni sa kim komunicirao niti se čuo. Povukao sam se. Ne komuniciram ni sa kim“, zaključio je. Ipak, valja istaknuti kako Varga, iako je rekao da će to učiniti, novinarima Provjerenog nije dao niti jedan materijalni dokaz svojih tvrdnji.