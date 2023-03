Ministar gospodarstva Davor Filipović sazvao je izvanrednu press konferenciju u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja gdje je dao izjavu na temu cijena vodnih usluga.

Filipović je na konferenciji rekao kako Vlada štiti standard građana te kako u Gradu Zagrebu nije prijavljen nijedan projekt koji se tiče vodoopskrbe i kako je i ranije govorio da nema razloga za povećanje cijene vode.

"Ljudi koji vode grad Zagreb odlučili su protuzakonito povećati cijene vode. To je sada obustavljeno. Imamo gradsku upravu koja svaki problem rješava udaranjem po građanima. Krajnje je vrijeme da se odgovorno krene ponašati i da se ne dopusti povećanje cijene toplinarstva", rekao je uvodno Filipović.

'Pa nije ljudima lako platiti tih 15 posto'

Državni tajnik Mario Šiljeg rekao je kako je odluka o poskupljenja cijena vodnih usluga nezakonita.

"Spominjanje famoznog projekta Zagreb za koji je potrebno osigurati 30 posto sredstava. Nijedan od 4 parametra za EU projekte nije ispunjen", kaže Šiljeg.

Filipović je naglasio kako se govorilo da će biti bolje i drugačije, a kako se svaki dan vidi novi udar od strane gradske Uprave.

"Pozivam gradsku Upravu da prestanu, da ne idu u ovom smjeru i da ne podižu cijenu vode. Govori se o sređivanju gradskih financija, a vidimo svaki dan neki novi udar od strane gradske uprave. Vlada čini sve da očuva standard svojih građana. Zašto bi naši građani trebali platiti 15 posto više? To nitko od njih još nije rekao. Pa nije ljudima lako platiti tih 15 posto. Nije našim građanima lako. Pa ne mogu oni to platiti. To nije put i to nije dobro. Kažu EU projekt, nikakvog EU projekta nema. Što to oni rade u Gradu Zagrebu", rekao je Filipović.