SDP-ov zastupnik Erik Fabijanić upitao je u utorak nije li pamflet proglašenje pobjede nad pandemijom koronavirusa uoči izbora odgovarajući tako na ocjenu vladajućih da je prijedlog za iskazivanjem nepovjerenja ministru zdravstva Viliju Berošu oporbeni pamflet.

Fabijanić je ustvrdio kako u hrvatskom zdravstvu vlada surovi kapitalizam, na neke pretrage se čeka i godinu dana, ali se privatno mogu obaviti puno brže pa to ljudi i čine u brizi za zdravlje. Također je upozorio na cijene lijekova u Hrvatskoj koje su, rekao je, više od zemalja u okruženju. Ustvrdio je kako su prethodni ministri zdravstva uništili domove zdravlja te upozorio na problem odljeva liječnika i duge liste čekanja.

Grbin: 'Učinili ste Hrvatsku nemoralnom zemljom'

Peđa Grbin (SDP) u ime predlagatelja upozorio je na problem eskalacije dospjelih dugova u zdravstvu i nedostatak lijekova te korupciju, klijentelizam i kadroviranje iz vrha vladajuće stranke. "Svojim djelovanjem učinili ste Hrvatsku nemoralnom zemljom", poručio je vladajućima.

Ustvrdio je kako je odluka o nabavi borbenih zrakoplova legitimna i pokazuje da je to Vladin prioritet. No, dodao je, kada bih bio zločest, rekao bih - ako ima novca za to, trebalo bi biti i za zdravstvo. No, dodao je, ako ministar to ne može osigurati, treba dati ostavku.

Andrea Marić (SDP) ustvrdila je kako su liječnici primarne zdravstvene zaštite pod velikim opterećenjem, ogromnim količinama administrativnog posla, a rade i poslove epidemiologa.

Situacija je lošija nego prije pet godina, odljev liječnika je sve veći, a oni koji rade sve su stariji. Potrebna je racionalizacija zdravstvenog sustava, jer je postojeći neodrživ, istaknula je.

'Poskupljenja se uvode na mala vrata'

Upozorila je kako se uvode poskupljenja 'na mala vrata' podsjetivši kako se od 5. lipnja dijabetičarima smanjuje broj raspoloživih trakica za testiranje i da je to učinjeno bez konzultacije sa strukom. Ustvrdila je kako su tražili diferencijaciju epidemioloških mjera radi pandemije koronavirusa po pojedinim sredinama, a ne uvođenje policijskog sata.

Njezina stranačka kolegica Marina Opačak Bilić rekla je kako je sanacija zdravstvenog sustava u visini 10 milijardi kuna, najveća do sada, radi vraćanja duga veledrogerijama, ali to će, dodala je, biti samo odgađanje rješenja, jer je potrebna reforma sustava i optimiziranje potrošnje. Hrvatski građani ne zaslužuju biti taoci neodgovorne politike, poručila je.

Selak Raspudić: Čini se da je ministar Beroš već bivši

Damir Habijan (HDZ) upitao je je li odgovorna politika bilo SDP-ovo podizanje PDV-a sa 23 na 25 posto kako bi se smanjio zdravstveni doprinos koji je potom ponovno podignut, a da PDV nije smanjen. Josip Borić (HDZ) ustvrdio je kako tvrdnje o krahu sustava cijepljenja ne stoje i da je oporbeni prijedlog zastario.

U prosincu, na dan interpelacija o radu Vlade na suzbijanju pandemije koronavirusa, smo imali 4612 novozaraženih, a danas 216, rekao je dodavši kako brojevi govore sami za sebe. Sustav cijepljenja profunkcionirao unatoč problemima, ustvrdio je. Njegova stranačka kolegica Branka Juričev Martinčev upozorila je kako se zdravstvenim doprinosom prikupi 24 milijardi kuna, a troškovi su 31 milijardu godišnje.

Anka Mrak Taritaš (Glas) upozorila je na nefunkcioniranje platforme za prijavu na cijepljenje, iako je plaćena pet milijuna kuna.

Marija Selak Raspudić (Most) poručila je ministru Berošu kako je "već bivši", jer se ponavlja isti, već viđeni scenarij, da vladajući odbiju oporbeni prijedlog, a onda ide ministrova ostavka uz obrazloženje da ne želi biti teret Vladi. U prilog tome navela je kako je ministra unutarnjih poslova Davor Božinović predstavio covid putovnice, upitavši gdje je tu ministar zdravstva.

Nino Raspudić (Most) istaknuo je kako je nužno reformirati zdravstveni sustav, jer je postojeći model neodrživ. Potrebno je smanjenje broja bolnica na 30-ak, spajanjem ili zatvaranjem, no pitanje je postoji li političke volje za to i osloboditi se interesnih skupina. Također je potrebno osnažiti sustav primarne zdravstvene zaštite, dodao je.

'Nepotizam i korupcija ne donose promjene na bolje'

Katarina Peović (Radnička fronta) ustvrdila je kako je HDZ odgovoran za ljudske živote ocijenivši kako se nije na vrijeme reagiralo u valu pandemije i nabavilo dovoljne količine cjepiva, pogodovalo se ugostiteljima. Odgovoran za to nije samo jedan čovjek, nego cijeli sustav, ocijenila je. Predložila je osnivanje državne veledrogerije, revitaliziranje Imunološkog zavoda, upozorivši kako je Hrvatska pri dnu EU po broju medicinskih sestara i liječnika u odnosu na broj pacijenata.

Karolina Vidović Krišto (nezavisna) najavila je da će glasati za opoziv ministra Beroša ustvrdivši kako je svaki dan HDZ-ove Vlade izgubljen dan za Hrvatsku. Ustvrdila je kako zdravstvenim sustavom, kao i cijelim društvom, upravljaju kaste, a da Vlada samo formalizira te odluke. Nepotizam i korupcija ne donose promjene na bolje i treba se izboriti za vladavinu prava, jer kako je rekla, zakone krše oni koji ih donose. Po njezinom sudu, Beroš je postao krivac kada je rekao da prijedlog reforme zdravstvenog sustava stoji u premijerovoj ladici.