EPIDEMIOLOG UPOZORIO GRAĐANE: ‘Tko osjeti ova dva simptoma, neka se javi. Ići će na testiranje’

Epidemiolog Branko Kolarić tvrdi da će miješanje epidemije koronavirusa sa sezonskom pojavom gripe značiti komplikacije za bolesnike i liječnike koje bi mogle povećati šanse za loš ishod te je savjetovao starije građane da se cijepe te da se jave liječnicima ako osjete gubitak osjeta okusa i njuha

Hrvatska je nastavila s rušenjem rekordnih brojeva novozaraženih, danas imamo 306 novih slučajeva. Hrvatska je zbog toga završila na crvenim listama Italije, Slovenije, Velike Britanije i dijelom Njemačke, turisti odlaze, doduše i dolaze, ali mladi nakon odluke o ograničavanju rada kafića i noćnih klubova zabavu traže drugdje, primjerice u restoranima brze hrane ili čak i na brodovima.

“Broj zaraženih pokazuje ubrzanje širenja epidemije i naravno izaziva određenu zabrinutost, trebamo napraviti nove mjere, ponovno podići svijest građana i svi zajedno suzbiti porast broja zaraženih. Tamo gdje se događa epidemija, će se ograničiti, recimo okupljanje, pratit će se trend, ideja je da se mjere donose brzo i da se brzo reagira ukoliko se situacija poboljšava”, rekao je epidemiolog Branko Kolarić, gostujući na HRT-u.

Balansiranje između slobode i zdravlja

Pojasnio je da je epidemija koronavirusa svima nova i zahtjevna situacija koja se odvija između dva podjednako loša scenarija za građane, za koja nitko ne želi da se dogode. “Ne želimo smanjiti slobode građana, ali ni povećati broj zaraza. Jedno se događa na račun drugog i mi moramo balansirati dok se ne proizvede cjepivo”, rekao je epidemiolog.

Neki njegovi kolege smatraju da je bolje da se što više ljudi susretne sa zarazom, a dugo vremena je kružila i teorija o imunitetu krda. Kolarić tvrdi da kao liječnik i epidemiolog ne može poduprijeti takve teorije. “Smatram da ćemo brzo imati cjepivo, a bolest ne poznajemo dovoljno, ne znamo hoće li netko za pet ili deset godina imati malignu bolest povezanu s COVID-om. Dok nismo sigurni, nećemo to isključiti. Imamo tri mjere koje radimo na razini populacije. To je fizička distanca, testiranje, otkrivanje kontakata i stavljanje u izolaciju dva tjedna. To praćenje kontakata je izuzetno obilan posao koji mi radimo da bismo zaustavili epidemiju. Nigdje u svijetu nisam vidio preporuke da se ljudi zaražavaju”, pojasnio je.

Preporučljivo se cijepiti protiv gripe

Starijim i kroničnim bolesnicima preporučio je obavezno cijepljenje protiv obične gripe te najavio obavezno cijepljenje za zaposlenike Domova za starije i zdravstvene djelatnike kako bi se spriječilo širenje zaraze unutar ta dva sustava.

“Kada dođe sezona gripe, teško će biti razaznati radi li se o gripi ili o COVID-u, ovisit će o našim kapacitetima testiranja, zakrčenosti zdravstvenog sustava u to doba i osim toga imati dvije infekcije zasigurno znači i dodatne komplikacije, povećava vjerojatnost lošeg ishoda i teže kliničke slike. Kod nekih ljudi simptomi se uopće ne razvijaju, kod drugih primjećujemo različiti set simptoma. Gubitak okusa i osjeta njuha ljeti se pokazao kao dobar pokazatelj da se možda radi o COVID-u pa netko tko to osjeti, neka nam se javi, uputit ćemo ga na testiranje”, upozorio je epidemiolog Kolarić.

