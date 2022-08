Na snagu su i službeno stupile preporuke Europske komisije o štednji energije. One kažu kako bi hlađenje trebalo biti na 25 i grijanje na 21 stupanj, a građani bi ih se trebali držati radi ušteda.

''U svakom slučaju su preporuke smiješne, prepisane su koliko sam vidio prije godišnjeg, od prije 13 godina kad je bila druga situacija'', komentirao je Goran iz Zagreba za RTL Danas.

Treba paziti na uređaje koji nam ne trebaju, a uključeni su u struju

Europa želi smanjiti potrošnju energije, prvenstveno plina za 15 posto. Uz temperaturu grijanja i hlađenja, preporučuje se koristiti manje automobila, pripaziti treba i na uređaje koji nam ne trebaju, a uključeni su u struju.

''Cilj je da sad zapravo štedimo energiju plin prvenstveno kako bismo ga imali u dovoljnim količinama u zimskim mjesecima da ne bi došlo do eventualnih redukcija odnosno do poremećaja opskrbe plinom, a to je najcrnji scenarij'', kazao je Dražen Jakšić, ravnatelj Energetskog instituta.

Zemlje Europske unije trebale bi štedjeti od 1. kolovoza pa do 31. ožujka iduće godine. No, riječ je tek o preporukama, a ne obvezi pa je pitanje koliko će koja nacija štedjeti.

''Europa je sastavljena od različitih nacija pa će se prema tome i različito odnositi. Mislim da su Nijemci počeli štedjeti, to je na javnom planu, što će po kućama raditi to tek ostaje za vidjeti'', izjavio je Davor Štern, energetski stručnjak.

Ipak ništa od električnih grijalica zimi?

Dok traje sezona hlađenja, struju bi trebalo trošiti racionalno jer zbog suše proizveli smo je manje u hidroelektranama.

''1,7 tWh smo proizveli manje nego u istom razdoblju prošle godine u hidroelektranama. Ta energija koja se nadomještava proizvodnjom iz fosilnih goriva ili povećanim uvozom. Tako da je svaka ušteda bitna bez obzira na koji način se grijete, hladite ili osvjetljavate prostor'', rekao je Jakšić.

Plan dijela građana da zimi koriste električne grijalice, u slučaju redukcije plina ili skupoće, mogao bi pasti u vodu.

''Ono što me brine je da kad će se smanjiti uporaba plina, porast će upotreba električne energije za grijanje. Klime za grijanje su neefikasne, potrošnja struje bi mogla doći do tih nivoa da će nam tada faliti u sustavu.'', rekao je Štern.