"Hrvatsko se društvo rastače, svatko spašava sebe. Tržište je divlje. Mislim da nismo na tom putu da imamo uređenu državu, možda se nešto dogodi poslije izbora. Ili ćemo postati uređeno tržište ili ćemo postati divlje tržište”, zaključio je ekonomist Ljubo Jurčić u razgovoru za N1 televiziju.

“Stvari su ozbiljne što se tiče ekonomske politike, energetike i poljoprivrede. Mi nemamo strategije, mi improviziramo. Kao i s plinskom krizom. Plin je strateški proizvod i prema tome se treba tako i ponašati. Mi se sad bavimo time tko je kupio plin, tko je kriv, a jedini naslovi u medijima su INA, HEP i Vlada”, dodao je.

Počinjena društvena šteta

Jurčić kaže da se takve situacije nisu predvidjele, a ljudi koji žive od plina paze svaki kilovat i kubik plina. Istaknuo je da država i državne agencije nisu bile organizirane da spase državnu korist i zaštite se od društvene štete.

"Treba se ponašati društveno odgovorno kad vidite da dolazi do neke situacije koja nanosi štetu društvu. Ako se ministri bave PR-om nemaju vremena za energetiku, ako se bave upravljanjem Hrvatskom nemaju vremena za PR”, rekao je.

“Mi nemamo strategiju, hrvatska politika je prekinula vezu s hrvatskom znanošću. Ovo je sve rezultat improvizacija i tad se stvori prostor u koje uskoče poduzetnici i mogućnost za dodatnim profitom. Mi smo mogli odrediti koliko hrvatski građani i poduzeća mogu podnijeti cijenu plina. S jedne strane se odredi cijena, a onda se propiše kako se to kompenzira ako se radi o 10, a kako kad je riječ o 20 eura, ali to se nije dogodilo. To je trebao biti jedan fleksibilan mehanizam”, rekao je.

Upozorio je da je HEP radio po direktivi koju je dala Vlada. “HEP je produžena ruka vlade. Njihov glavni zaštitnik je Vlada. Nije postojao visoki nivo pažnje u skladu s društvenim interesom. Ako se ispadne iz okvira, onda produžena ruka treba obavijestiti Vladu. Vlada prije nego donese uredbu mora razgovarati sa sudionicima tog tržišta, ali i obrnuto. Ako se HEP nije ponašao u skladu s društveno odgovornim ponašanjem onda će imati s posla s političkom odgovornosti."

POGLEDAJTE VIDEO: Hoće li se hrvatski premijer i predsjednik Republike uspjeti sresti i riješiti pitanje imenovanja čelnog čovjeka Vojno obavještajne agencijie