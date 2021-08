Nakon što su proteklih dana gasili niz požara blizu Nacionalnog parka Krke, a čije je vodstvo, kako tvrde u DVD-u Drniš, ukinulo protupožarnu zaštitu, na službenoj Facebook stranici DVD-a upitali su: Ima li protupožarna zaštita cijenu i koliko ona iznosi?.

Dodali su kako su zadnjih 15 godina provodili kontrole i protupožarnu zaštitu na području Nacionalnog parka, no da od ove godine to više ne rade. Razlog? Ušteda koju je Uprava NP Krka uvela zbog smanjenih prihoda uzrokovanih pandemijom koronavirusa: "Zaposlenici parka izdaju sjajnu literaturu, zapošljavaju stručne i sposobne ljude, održavaju staze, brodovima prevoze posjetitelje… ali to je i ustanova koja je svrstana u II. kategoriju ugroženosti od požara na području koje je, ne u velikoj požarnoj opasnosti, nego je većim dijelom ljeta u ekstremnoj ili vrlo ekstremnoj opasnosti. Obveza im je i da imaju svoju vatrogasnu postrojbu, ali eto ništa od toga", napisali su na svom Facebook profilu, pa dodali: "Oni prema nama nemaju nikakvu obvezu, a i zašto bi nas i financirali kad se naša oprema i tehnika ne kvari, gorivo kad natočimo na benzinskoj ne plaćamo, samo se srdačno pozdravimo s djelatnicima benzinske, a i plaće su nam ministarske", poručili su i zaključuju: 'Da li se vatrogasci cijene samo nakon neke tragedije, a nakon nje, brzo se zaborave i postanu svima samo trošak, nepotrebni privjesak i kamen u cipeli koji svi jedva čekaju izbaciti!!??'

Nacionalni park Krka odgovorio

Iz Nacionalnog parka Krka o svemu su se oglasili na svojim službenim stranicama.

"Svake godine s predstavnicima dobrovoljnih vatrogasnih društava Skradin, Dubravice, Sv. Juraj, Ervenik, Promina i Drniš potpisuju se ugovori o suradnji za protupožarnu sezonu. Ukupno im je isplaćeno 2.324.000 kuna u razdoblju od 2015. do 2020. Nakon zajedničkog sastanka održanog u lipnju ove godine sastavljeni su ugovori za novu protupožarnu sezonu. Sa svim predstavnicima dobrovoljnih vatrogasnih društava potpisani su ugovori o suradnji i isplati sredstava za 2021., osim sa DVD-om Drniš koji nije prihvatio ponuđene uvjete. Planirana sredstva još uvijek su na raspolaganju DVD-u Drniš", napisali su.

"Važan dio zaštite od požara jest uređenje pješačkih staza, koje su većinom bile stari putovi kojima je lokalno stanovništvo nekad dolazilo do svojih posjeda i vode. Osim što time stvaramo dodanu vrijednost u sustavu posjećivanja Nacionalnog parka, čišćenjem staza zaraslih u šikaru i makiju pridonosimo i protupožarnoj zaštiti. U tom cilju pokrenut je i projekt obnove kamenjarskih pašnjaka kako bi se obnovila staništa (odnosno spriječila sukcesija) i smanjila opasnost od požara. Pomoć vatrogasnih službi i dobrovoljnih vatrogasnih društava u mjestima u okolici Parka od iznimne nam je važnosti. Svim vatrogascima zahvaljujemo na nesebičnom doprinosu a podršku Ustanove uvijek imaju u skladu s realnim mogućnostima", stoji u objavi Nacionalnog parka Krka.

DVD Drniš: Dok mi jučer cijeli dan i noć gasimo, a i danas , oni smišljaju pametne izjave za javnost

No, nije na tome stalo. nakon odgovora iz NP Krka, stigla je reakcija DVD-a Drniš.

"Dok mi jučer cijeli dan i noć gasimo, a i danas nas čeka dug dan na požaru pod Prominom, oni smišljaju pametne izjave za javnost. Cijeli tim PR stručnjaka, a tko smo mi da se opće bunimo protiv njih. A o odnosu traženog i ponuđenog samo da Vam izjavimo da će nam račun za gorivo za ovaj mjesec iznositi 60% iznosa koji oni daju za cijelu godinu. To je kao da mi tražimo da nam oni kupe povratnu kartu za New York, a mi bi tu uslugu pošteno platili 10 kn.Nećemo se više na ovu temu osvrtati,... a nama ostaje gorak osjećaj u želucu, nekad treba mahnuti rukom i kreniti dalje, tamo gdje te više cijene. Lijep Vam pozdrav Krka National Park i drago nam je da ste bar malo promislili o nama, bavite se svjetskim facama koje Vas posjećuju, svoj PR trošite na to, a mi Vam želimo uspješnu ovu godinu", navode u DVD-u Drniš.