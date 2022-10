"Mislim da je svakom sveta dužnost kad te pozove najviše zakonodavno tijelo u Hrvatskoj da se odazoveš", kazao je USKOK-ovov osumnjičenik Dragan Kovačević iz mraka industrijski uređene prostorije s golim ciglenim zidovima, osvjetljene tek televizijskim reflektorima, odgovarajući na pitanje novinarke RTL-a Ivane Ivande Rožić hoće li doći u Sabor na Povjerenstvo Antikorupcijskog vijeća. "Sve ću odgovore dati, to je dužnost svakog građanina", uzvratio je na pitanje je li premijer Andrej Plenković naložio tadašnjem ministru gospodarstva Tomislavu Ćoriću gašenje sisačke rafinerije. Sve će, dakle, biti jasno u Saboru, ako do Kovačevićevog saslušanja dođe.

Prva je to prijetnja Plenkoviću koju je Kovačević uputio u sinoćnjem intervju na RTL-u. Naime, kako je ranije objavio Nacional, Kovačević planira progovoriti o sastanku na kojem je uz Plenkovića i Ćorića bila i bivša zamjenica predstojnika Ureda premijera Tena Mišetić, a na kojem je, prema navodima Nacionala, Plenković izravno naredio ministru Ćoriću zatvaranje sisačke rafinerije i omogućavanje izvoza hrvatske nafte na preradu u MOL-ove rafinerije.

Memorandum smutnje

Na pitanje zašto tada kao šef Janafa nije želio potpisati memorandum o izvozu hrvatske nafte i zatvaranju sisačke rafinerije, Kovačević je sinoć na RTL-u odgovorio: "U tom memorandumu sam prepoznao nešto što bi moglo naštetiti energetskih i nacionalnim interesima Republike Hrvatske". Potom se snažno zauzeo za otvaranje sisačke rafinerije. "Nitko ne govori da je naša hrvatska nafta visoke kvalitete. Imate sirovinu i do nje imate tvornicu koja to može preraditi. To je kao da imate šumu, kraj šume drvnu industriju i prodaju namještaja, a vi uzmete trupce i izvezete ih u Italiju pa vam ne radi ni tvornica ni prodaja namještaja. E to se trenutno događa s hrvatskom naftom koja bi se trebala proizvoditi u Sisku."

Direktno je imenovao i krivca za takvo stanje kazavši kako je Vlada sada imenovala novu Upravu Ine i kako bi im trebala dati prvi zadatak da otvore sisačku rafineriju.

Dvije Kovačevićeve prijetnje

Druga jasna prijetnja koju je Kovačević iznio prema političkom vrhu vezana je za aferu Ina. "Ma dajte molim vas, to je priča... S takvim iznosima je morala biti upoznat ne samo izvršni direktor, nego i Uprava i svi u lancu", kazao je o tome je li moguće da je pljačku Ine od milijardu kuna organizirao tek jedan od direktora u Ini, bez znanja ostalih. Kovačevićev lanac završava na onima koji su Upravu imenovali, a to je Plenkovićeva Vlada. Na kraju intervjua Kovačević je kazao kako se on u aferi Janaf gdje je osumnjičenik nema niti od čega braniti te kako je cijela ta afera orkestrirana.

Pokušaje da pred saborskim Povjerenstvom Kovačević kaže što je najavio da će reći osujetio je vrh HDZ-a. Udarni Plenkovićev fixer Branko Bačić gostujući na N1 televiziji poručio je kako od sjednice koju je kao šef Antikorupcijskog vijeća sazvao Nikola Grmoja neće biti ništa jer, smatraju u HDZ-u, Grmoja i spomenuto Vijeće nemaju takve ovlasti.

Pa ipak, ukoliko Kovačević odluči progovoriti o memorandumu, zatvaranju sisačke rafinerije na navodnu Plenkovićevu inicijativu i ulozi ministra Ćorića bit će to nemoguće zaustaviti. Bivši šef Janafa odlučio je zaigrati sasvim otvoreno, zaprijetivši samom političkom vrhu. Smatra da je istraga protiv njega orkestrirana i jasno poručuje najmoćnijim ljudima u državi kako zna puno toga o njima i njihovim suspektnim odlukama te kako će ih sve iznijeti. Barem u slučaju ne popravi li se njegov status u USKOK-u. Optužnica protiv Kovačevića, podsjetimo, još čeka potvrdu.

Izdan od svoje 'ekipe'

Slično je Kovačević nastupio u prosincu 2020., neposredno nakon izlaska iz istražnog zatvora. Predstavio se tada kao strastveni domoljub i poduzetnik, okomio se na vanjskog neprijatelja Mađare, jasno kazao da se protivio izvozu nafte iz Siska i da on to "nije htio potpisati", nakon čega su krenuli pritisci i tražilo se da podnese ostavku. Kovačević tada nije želio direktno reći jesu li ti pritsci dolazili od ministra Ćorića ili drugih članova Vlade. No, dao je naznake strategije kojom će se braniti. Ne nužno na sudu, već strategije kojom će stvoriti svoju političku obranu.

Ako se tada to moglo činiti i kao ishitrene izjave bijesnog moćnika i šefa koji je preko noći postao zatvorenik, koji se osjeća izdanim od svoje "ekipe" danas je jasno kako to nije tako. Kovačević je svoju strategiju definitivno potvrdio u sinoćnjem intervju i nikada snažnije poslao poruku: Dečki, oprezno, imam ja robe za trgovanje.