Utorak je bio veliki dan za Hrvatsku, a neki su otišli toliko daleko da su ga prozvali i povijesnim. Naime, u utorak je Hrvatska i službeno ušla u eurozonu, odnosno ući će 1. siječnja 2023. godine.

Odlučeno je to na sastanku Ecofina, a odlučeno je i da će tečaj po kojem će se mijenjati kune za euro iznositi 7,53450 kuna za jedan euro. To je zato što je taj tečaj jednak onome po kojem je kuna prije dvije godine uključena u Europski tečajni mehanizam (ERM II).

"Veliki dan za Hrvatsku, usudio bih se reći i povijesni. Jako je mnogo neizvjesnosti pred nama u mjesecima i godinama ispred nas, tečaj dolara i eura jako su se približili, tržišta šalju različite vrste signala. U moru takvih informacija sigurno je da je hrvatski ulazak u europodručje pozitivna vijest", kazao je danas ministar financija u odlasku Zdravko Marić.

Etički kodeks određuje

Velika je to promjena za hrvatske građane koji će uskoro plaćati, ali i zarađivati u novoj valuti, ali i novim iznosima. Stoga je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, u suradnji s Koordinacijskim odborom za prilagodbu gospodarstva i zaštitu potrošača, uspostavilo Etički kodeks, a koji će pridonijeti stvaranju sigurnog okruženja za potrošače te omogućiti pouzdano i transparentno uvođenje eura u Hrvatskoj.

Osim plaća, mijenjaju se i cijene, ali i razne druge naknade na koje smo već navikli i znamo ih napamet u kunama. Jedna od tih naknada je i naknada za povratnu ambalažu. Podsjećamo, Pravilnikom o ambalaži i otpadnoj ambalaži propisano je da proizvođači i uvoznici prilikom stavljanja proizvoda pakiranih u ambalažu na tržište Republike Hrvatske, uplaćuju Fondu povratnu naknadu koju plaćaju kao stimulativnu mjeru kojom se potiče posjednik da otpadnu ambalažu od pića preda prodavatelju koji u svojoj ponudi ima pića ili osobi koja upravlja reciklažnim dvorištem i za to primi propisani iznos povratne naknade.

Jednostavnijim rječnikom, za svaku ambalažu koja ima naznaku "povratna", a najčešće se radi o plastičnoj i staklenoj ambalaži za piće, koju vrati trgovcu kupac dobiva natrag 50 lipa. Mnogima se nije dalo vraćati u trgovinu nakon svake kupljenje boce pića, a brojni su naši sugrađani krenuli skupljati boce kako bi preživjeli.

Boca za 0,07

No dolaskom eura i to se mijenja. Tako se za jednu bocu više neće dobivati lipe nego centi. Iz Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja su nam rekli kako se ta naknada neće mijenjati nego će se preračunavati po predviđenom tečaju od 7,53450 kuna za jedan euro. "Iznos naknade za povratnu ambalažu odredit će se sukladno svim propisima koji uređuju uvođenje eura u Republici Hrvatskoj. Povratna naknada nije iznimka u odnosu na ostale izračune u procesu zamjene hrvatske kune eurom", rekli su nam u ministarstvu.

Kako navodi i sam Zakon o uvođenju eura, konverzija se računa u skladu s matematičkim pravilima zaokruživanja, a dobiveni rezultat zaokružuje se na dvije decimale s točnošću od jednog centa, a na temelju treće decimale. To znači da, ako je treća decimala manja od pet (broj od 0 do 4), druga decimala ostaje nepromijenjena, odnosno iznos u centima ostaje isti. Ako je treća decimala jednaka ili veća od pet (broj od 5 do 9), druga decimala povećava se za jedan, odnosno iznos u centima zaokružuje se na viši cent.

To znači da će se umjesto dosadašnjih 0,5 kuna dobivati 0,07 eura. Drugim riječima, umjesto 50 lipa dobivat će se 7 centi. Dodajmo da će vam tako za jedan euro trebati minimalno 15 boca, odnosno puna velika vreća.