Traje sjednica Vlade RH koja se održava u NSK. Vlada na sjednici predstavlja peti Paket mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena u sklopu kojega će, među inim, a izmijeniti će i dopuniti Uredbu o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije te donijeti odluku o izravnim mjerama kontrole cijena određenih proizvoda.

Premijer Plenković uvodno je izrazio sućut žrtvama potresa u Maroku te žrtvama poplava u Libiji. Podsjetio je da je i Hrvatska poslala pomoć pa kazao da je "to posljedica klimatskih promjena koje dovode do ovakvih tragedija".

Nove mjere stupaju u 10. mjesecu. Prvi cilj je zadržati nisku cijenu električne energije. Prikazano je i kako Zagreb po tom pitanju stoji u odnosu na druge europske gradove.

"Zagreb je najjeftiniji, osim Budimpešte, to nije zato što to nije tržišna cijena nego Vlada to subvencionira. Da nije bilo naših mjera, svi bi itekako osjetili krizu", kazao je premijer.