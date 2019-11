DOKLE VIŠE TA KIŠA: Uskoro prestaje, ali ne radujte se prerano jer stiže nešto još gore

Nakon kiše dolazi sunce? Pa, ne uvijek…

U većini krajeva danas umjereno i pretežno oblačno s kišom, u Dalmaciji i pljuskovima s grmljavinom, češće oborine bit će u prvom dijelu dana, a zatim je izgledan postupni prestanak, prognozira Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Najmanje kiše očekuje se na sjevernom Jadranu gdje će biti promjenjive naoblake. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na sjevernom će Jadranu puhati većinom umjerena bura, u Dalmaciji jugo i jugozapadni vjetar.

Najviša temperatura zraka od 9 do 14, na Jadranu između 13 i 17 stupnjeva Celzijevih.

Od ponedjeljka sve hladnije

Sutra sve po starom uz dodatak sunca i magle.

Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Ujutro i dio prijepodneva u unutrašnjosti magla i niski oblaci. Na Jadranu će povremeno pasti malo kiše, osobito u drugom dijelu dana. U unutrašnjosti vjetar slab, na istoku i umjeren jugoistočni, a na Jadranu slabo do umjereno jugo. Najniža temperatura zraka uglavnom od 2 do 7, u gorju i malo niža, a na Jadranu od 9 do 13 °C. Najviša od 8 do 13, na Jadranu između 14 i 19 °C.

Sunce nećemo vidjeti do četvrtka

Prevladavat će oblačno s kišom i pljuskovima, u utorak i srijedu na Jadranu i predjelima uz njega uz lokalno obilnu oborinu. Najmanje kiše očekuje se na istoku zemlje. Tijekom četvrtka sunčana razdoblja, a ujutro u unutrašnjosti moguća magla i niski oblaci. Vjetar slab, na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu će jako i olujno jugo u srijedu malo oslabjeti i prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak. Temperatura zraka bez veće promjene.