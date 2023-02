Stotine putnika koji su se sinoć zatekli na autocesti A1, ali i drugim cestama i dalje su "zatočeni" na odmorištima ili uz cestu zbog snijega i jakog vjetra. Spavalo se uglavnom u autobusima i vozilima, ali dobro su došle i stolice u kafićima. Dio putnika je ležao i na podu, pili su se topli napitci, pokušavalo ugrijati i barem na trenutak odrijemati. Ni hrane nije nedostajalo.

HAK izvještava kako se nakon propuštenog određenog broja osobnih vozila s autoceste A1 iz smjera Like prema Dalmaciji preko Gračaca i Zatona Obrovačkog (DC50 i DC27), a uslijed pogoršanja vremenskih uvjeta koji znatno utječu na sigurnost cestovnog prometa, privremeno obustavlja formiranje konvoja. Čim se vremenski uvjeti smire i stvore se uvjeti, ponovno će se propuštati osobna vozila prema Dalmaciji. Zbog iznimno nepovoljnih vremenskih uvjeta uzrokovanih snijegom u Lici i Gorskom kotaru, te jakom burom povremeno s olujnim i orkanskim udarima u priobalju, trenutno nema slobodnog cestovnog pravca niti za jednu skupinu vozila iz smjera Dalmacije prema unutrašnjosti i obrnuto.

HAK je prethodno priopćio kako će se formirati konvoj osobnih vozila s ciljem prepraćivanja vozila koja su na autocesti A1 iz smjera Like u smjeru Dalmacije.

Vjetar i snijeg otežavaju situaciju

Jutro nakon neprospavane noći i dalje su loše vijesti za brojne putnike kojima povratak kući i dalje otežavaju vjetar i snijeg.

Na odmorištu Janjče je i manja skupina navijača Hajduka koja je zapela na povratku iz Zagreba s utakmice Dinama i Hajduka, te interventni policajci koji brinu da sve prođe u najboljem redu. Nereda nije bilo, i njih je pred kraj dana svladao umor.

"Nećemo se živcirati. Ovo su iznimne okolnosti. Na vrijeme ne možemo utjecati. Proći ćemo kada za to dođe vrijeme. Sada trebamo biti strpljivi. Sve će to biti ok", rekla je Melita Ančić, putnica iz autobusa.

Tomislava Dvornik kaže da joj je predivan put u Veneciju na kojem je bila prethodno potpuno anulirao lošu prognozu na A1. Vjeruje da će zajedno sa još 46 putnika put Splita još danas popodne.

"Ne možemo iz ove kože. Barem nam je u autobusu lijepo. Družimo se, šalimo i ostvarujemo divna prijateljstva", izjavila je Dvornik.

Crveni alarm na snazi

I zaista putnici u autobusima, kao i vozači kamiona, su unatoč nepogodnoj vremenskoj prognozi dobro raspoloženi. Kažu da im je toplo, imaju hrane, druže se zbog čega im neće teško pasti ostati još neko vrijeme sa svojim novim prijateljima.

Prognoza nije dobra ni za danas. I dalje je na snazi crveni alarm. Iako se svi i omogućiti im da skoro krenu svojim kućama.

Ljudi koji su zapeli smješteni u prihvatilišta

Podaci DHMZ-a kažu da je u Gospiću izmjeren čak 71 centimetar snijega.

Jučer su organizirana i prihvatilišta za ljude koji su zapeli na cestama.

"Ljudi su spavali, bili su na toplom. Prošlo je 300-injak ljudi kroz sva tri prihvatilišta. Služimo tople napitke, ljudi polako izlaze na ulicu, piju kavu, čiste automobile, jer ima nekih naznaka da se polako ide puštati promet", kazala je za Danas.hr iz Civilne zaštite Gračac Natalija Turbić.

"Ljudi su prespavali, oko 50 njih bilo je u prihvatilištu. Ljudi su paralelno tražili privatni smještaj, neki su odlazili, neki dolazili. Nemam informacija o otvaranju cesta, znam da su sve ekipe na terenu", kazao nam je načelnik Stožera iz Obrovca Slobodan Jurjević.

Podsjetimo, Ravnateljstvo civilne zaštite organiziralo je sinoć pet prihvatilišta, i to dva u Gračacu te po jedno u Obrovcu, Gospiću i Kninu.

Pročelnik HGSS-a: Noć je protekla relativno mirno

Pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) cijeli dan i noć pokušavali su doći do svih putnika koji su zameteni u snijegu i u tome su uspjeli, a pročelnik HGSS-a Josip Brozičević jutros je za HRT rekao da je noć protekla relativno mirno.

Noć je protekla relativno mirno jer je u večernjim satima dobar dio toga riješen i te kolone koje su bile stvorene i automobili u snijegu na cesti Gračac-Obrovac i Gračac-Knin su pročišćene i otišli su dalje, rekao je za Studio 4 telefonom iz Gospića Brozičević.

Tijekom noći su riješena i zaostala vozila ispred tunela Sveti Rok s obje strane, oko 5 sati ujutro i to je pročišćeno, istaknuo je.

Jutros smo imali jednu intervenciju, pacijenta iz Karlobaga smo prevezli u Opću bolnicu Gospić kako bi obavio dijalizu. To je bilo vrlo hitno, otkrio je Brozičević.

HGSS je angažirao stanice Zadar, Šibenik, Split i Gospić.

Dva pravca za Dalmaciju

Dodajmo kako se s kontinenta može u Dalmaciju i obrnuto samo u dva moguća pravca. Oba vode preko BiH.

No u HAK-u savjetuju da se ti pravci koriste u samo krajnjoj nuždi. Poručuju kako i tamo ima snijega, ceste su loše, put će trajati dugo pa se možda ipak više isplati čekati da se stanje na hrvatskim prometnicama normalizira, za što se u HAK-u nadaju da će se dogoditi skoro.

Prvi pravac Knin - Strmica - Grahovo - Drvar - Martin Brod - Bihač pa povratak u Hrvatsku na Plitvička jezera.

Drugi mogući izlaz iz Hrvatke prema BiH je preko Livna, na Mrkonjić Grad zatim nazad u Hrvatsku preko Banje Luke.

HAK: Česti zastoji iza vozila zimske službe

Zbog iznimno nepovoljnih vremenskih uvjeta uzrokovanih snijegom u Lici i Gorskom kotaru, te jakom burom povremeno s olujnim i orkanskim udarima u priobalju, trenutno nema slobodnog cestovnog pravca niti za jednu skupinu vozila iz smjera Dalmacije prema unutrašnjosti i obrnuto, javlja HAK. U tijeku je zimsko održavanje cesta pa su česti zastoji iza vozila zimske službe koja se kreću sporije.

Za sav promet zatvorene su (zbog vjetra i snijega):

-autocesta A1 Zagreb-Split-Ploče između čvorova Sveti Rok i Posedarje;

-DC1 Gračac-Knin;

-DC8 Jadranska magistrala između Senja i Svete Marije Magdalene;

-DC27 Gračac-Obrovac;

-DC42 u mjestu Poljanak;

-DC50 Gračac-Gospić; (zbog vijavice)

-DC25 Gospić-Karlobag;

-DC218 Bjelopolje-Donji Lapac;

-DC 429 Selište Drežničko-Prijeboj;

-ŽC5217 Dobroselo-Mazin;

-ŽC4030 u mjestu Petrov Vrh (Kutjevo);

-ŽC5062 Lič-Lukovo;

-ŽC5032 Mrzle Vodice-Gornje Jelenje;

-LC59122 Ledenik-Šušanj i LC59123 Šušanj-Konjsko;

Samo za osobna vozila otvorene su:

-dionica autoceste A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Delnice (zbog zimskih uvjeta na DC3 teretna vozila s priključnim vozilom isključuju se na odmorištu Vukova Gorica u smjeru Rijeke, te na čvoru Kikovica u smjeru Zagreba);

-Jadranska magistrala (DC8) između Novog Vinodolskog i Senja;

-državna cesta DC54 Maslenica-Zaton Obrovački;

-Paški most.