Sredinom veljače, premijer Andrej Plenković i njegova Vlada javnosti su predstavili sveobuhvatni plan mjera za ublažavanje inflacije i povećanja troškova života. Prema spomenutom paketu mjera, kako bi se olakšao život našim umirovljenicima, Vlada je najavila isplatu takozvanog „energetskog dodatka“ u iznosu od 400 do 1200 kuna, ovisno o visini mirovina.

Cilj te jednokratne naknade jest ublažiti umirovljenicima povećanje troškova života, a koji bi se posebno mogli osjetiti na računima struje i plina, pošto su ti energenti poskupjeli s 1. travnjem 2022. godine.

Prema odluci koju je donijela Vlada Republike Hrvatske, jednokratno novčano primanje "isplatit će se korisnicima mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja, zatečenima u isplati mirovine za mjesec ožujak 2022., ako im ukupno mjesečno mirovinsko primanje isplaćeno u Republici Hrvatskoj za mjesec ožujak 2022. ne prelazi iznos od 4.000,00 kuna i koji nisu zaposleni, odnosno ne obavljaju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja".

Umirovljenici čija mirovina iznosi do 1500 kuna primit će iznos od 1200 kuna, umirovljenici koji primaju mirovinu između 1500 i 2000 kuna primit će 900 kuna naknade, oni s mirovinom od 2000 do 3000 kuna primit će 600 kuna naknade, a oni s mirovinom od 3000 do 4000 kuna, primit će 400 kuna jednokratne pomoći. Umirovljenicima čija mjesečna mirovina prelazi iznos od 4000 kuna, energetski dodatak neće biti isplaćen.

Isplata u svibnju, no ne za sve

Od premijerovog predstavljanja mjera do danas prošlo je dva i pol mjeseca, a najavljeni dodatak još nije stigao. Stoga smo Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje uputili upit kada bi naši umirovljenici mogli očekivati isplatu ove novčane pomoći.

"Prema točki V. Odluke o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata, korisnicima hrvatske mirovine jednokratno novčano primanje isplatit će se najkasnije u svibnju 2022. godine", rekli su nam iz HZMO-a.

"Korisnicima hrvatske i inozemne mirovine te korisnicima hrvatske mirovine s inozemnim elementom (koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu), kao i korisnicima kojima su postupci ostvarivanja prava na mirovinu u tijeku (koji ispunjavaju uvjete za isplatu) jednokratno novčano primanje isplatit će se najkasnije u srpnju 2022.godine", kažu iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

O točnom datumu isplate Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje pravovremeno će informirati javnost, dodali su.