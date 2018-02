PLENKOVIĆ STIGAO U SNIJEGOM ZATRPANE DELNICE I OBEĆAO POMOĆ: ‘Cjelinom mjera ćemo podići kvalitetu života ljudi’

‘Bez sredstava županije i države Delnice su jednostavno na koljenima’, izjavio je gradonačelnik Delnica Ivica Knežević na sastanku sa tamošnjim županom i premijerom.

U Delnice, koje je pogodilo snježno nevrijeme, u nedjelju je stigao premijer Andrej Plenković koji sudjeluje na sastanku delničkog Kriznog stožera, a potom će obići zimske službe na terenu.

“Pored pomoći koja nam je odobrena, zatražiti ću nova sredstva za sufinanciranje Zimske službe”, najavio je prije sastanka Stožera gradonačelnik Delnica Ivica Knežević. Rezolutno će, kaže, zatražiti i da se Primorsko-goranska županija uključi u sufinanciranje, jer bez sredstava županije i države Delnice su “jednostavno na koljenima”.

Župan Primorsko-goranski Zlatko Komadina ističe kako je Goranima “aposolutno nužan” Zakon o Gorskom kotaru te više sredstava.

Predsjednik #VladaRH stigao u #Delnice gdje se sastao sa županom Primorsko-goranske županije @zlatko_sdp i gradonačelnikom Delnica Ivicom Kneževićem.

“Goranima nije problem ono čega imaju previše, a to je snijeg, nego ono čega imaju premalo, a to su novci”, kaže Komadina držeći kako je svima jasno da su troškovi za čišćenje snijega ogromno povećani, ne samo ove godine, nego i inače i da to mora biti sustavno riješeno. “Naravno, povećani su troškovi života svima koji ovdje žive, to se evidentno vidi. Prema tome, Zakon o Gorskom kotaru je nešto što je aposlutno nužno”, naglašava župan.

Premijer Plenković je naglasio da je Vlada donijela novi Zakon o regionalnom razvoju RH i indeks razvijenosti te da se kreće sa novim zakonom o brdsko – planinskim područjima. “Cjelinom mjera ćemo podići kvalitetu života ljudi koji ovdje žive”, rekao je premijer.

“Moramo omogućiti ljudima ovdje život, ostanak, opstanak, radna mjesta, a i funkcioniranje gradova i općina na bolji način, nego što je to bilo do sada”, istaknuo je.

Plenković je obišao zimske službe na terenu.

U Delnicama je posljednih dana pao obilan snijeg, pa su u pomoć lokalnom stanovništvu bili poslani i pripadnici Hrvatske vojske.