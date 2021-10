Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović na konferenciji za medije Nacionalnog stožera komentirao je širu upotrebu covid-potvrda.

"Mi koristimo covid-potvrde i u zdravstvenom sustavu i u sustavu socijalne skrbi i kad su u pitanju veća okupljanja. Međutim, nismo išli preekstenzivno s covid-potvrdama, jer pratimo malo iskustva drugih zemalja, koje su uvodile i strože mjere. U ovom trenutku mi zaključujemo da s ovako niskom stopom procijepljenosti, jer brojne Europske zemlje imaju višu stopu procijepljenosti. Najjednostavniji način je cijepljenje.

S druge strane, otvoriti tu mogućnost, kad govorimo i o šoping centrima i o ugostiteljskim objektima, pitanje je u kojoj mjeri se to može kontrolirati, a s druge strane, činjenica je da kad govorimo o širenju virusa, covid-potvrda je stanovita sigurnost, ali nema stopostotne sigurnosti, to vidimo i po činjenici da se virus širi i, naravno s puno blažim posljedicama, kad su u pitanju ljudi koji su cijepljeni. Velika većina njih izađe s blažim simptomima, ali to ne znači da ne mogu zaraziti druge”, rekao je Božinović i dodao kako je rješenje povećanje obuhvata cijepljenja i pridržavanje i kontroliranje temeljnih epidemioloških mjera - maski u zatvorenom prostoru, fizičke distance, izbjegavanje velikih skupova jer se tu širi covid", kazao je ministar.

'Mi ćemo se s ovim morati nositi'

Kazao je da je, u odnosu na prošlu godinu, sada prisutna delta varijanta, kao i činjenica da se ljudi ne pridržavaju više toliko mjera. "Mi ćemo se s ovim morati nositi. Ne samo u Hrvatskoj, nego u svim demokratskim zemljama je cijepljenje stvar individualne odluke. Ta odluka mora biti informirana odluka. S nekakvim obvezama, s represijom, se ne može puno postići, postigne se situacija koja nije povoljna i koja nije cilj", dodao je Božinović.

"U epidemiji smo shvatili da vi možete zaustaviti tu eksploziju širenja samo totalnim lockdownom. To više nikome ne pada na pamet, ni nama ovdje", poručio je. "Moramo se naučiti da je ovo epidemija kojoj nitko u svijetu ne vidi kraja i jednostavno moramo, što i činimo, komparirati sve ono što druge države rade, kako bismo zapravo donijeli odluke koje smatramo optimalnima u danom trenutku", poručio je Božinović.

"Znam da su svi, na neki način, umorni od ove epidemije, ali to ne znači da je ona nestala", ponovio je Božinović. "Mi želimo ono što je postigla Danska, ali ako građani ne prihvaćaju ono što je znanstvena činjenica, ono što je dokazano u ovoj epidemiji, teško da možemo napraviti velike iskorake", rekao je.

'Covid-potvrde nisu i ne smiju biti zamjena za cijepljenje'

Dodao je da bi obvezno uvođenje covid-potvrda možda povećalo broj cijepljenih za jedan posto, pa naglasio da je "to malo za visoku socijalnu cijenu koja bi se mogla platiti".

"Činjenica je da smo krenuli i s apliciranjem treće doze, ne samo za starije osobe i osobe koje imaju određene komorbiditete, nego je ta mogućnost i poziv otišao svima koji su se cijepili prije više od šest mjeseci, da je treća doza potrebna, da bi se podigao imunitet osoba i koje su cijepljene, jer znanstvene analize kojima raspolažemo, govore da nakon šest mjeseci imunitet od cijepljenja opada. Znači, treća doza je nešto što mi vrlo pomno pratimo”, rekao je Božinović.

Ponovio je da su temeljne poruke uvijek iste. "Cijelo ljeto smo ukazivali na dvije stvari - pridržavanje osnovnih epidemioloških mjera i cijepljenje. Što god vam bilo tko govorio na kraju će se svesti stvar na to. Temeljene epidemiološke mjere, cijepljenje", ponovio je.

"Covid potvrde nisu i ne smiju biti zamjena za cijepljenje, niti se tako trebaju shvatiti. Cijepljenje je nešto što može ublažiti težinu ove epidemije, zajedno s pridržavanjem osnovnih epidemioloških mjera", zaključio je.