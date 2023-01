Medicinskoj sestri Dariji Ivanjek iz Zagreba prije osam godina otkriven je rak vrata maternice. Radila je u ginekološkoj ordinaciji i preglede je obavljala redovito.

"Bio mi je to veliki šok, jer naravno uvijek mislite ne može se to dogoditi vama. Bilo mi je teško jer razmišljala sam prvo o troje djece, o liječenju i svemu što me čeka. Drugo o tome što će okolina reći", rekla je Daria za RTL Danas.

'Najmanje mislimo o zdravlju'

Rak je otkriven na vrijeme i uspješno je izliječena, a poslala je poruku svim ženama.

"Da jednom godišnje izdvoje vrijeme za kvalitetan ginekološki pregled. Svi imamo vremena otići frizeru, nokte, bilo gdje, najmanje mislimo o zdravlju", kaže Ivanjek.

Na godinu u Hrvatskoj od raka vrata maternice oboli 320 žena, a bitku s bolesti izgubi njih oko 120.

"Iz godine u godinu imamo sve bolje rezultate kako otkrivanja tako i liječenja, ali jako je važno reći da je to bolest koja se može naći u premalignim lezijama koje imaju uspjeh izlječenja veći nego što to ima gripa", kazao je ispred Hrvatskog društva za kolposkopiju i bolesti vrata maternice HLZ-a Dražan Butorac.

'Nitko ne reagira dobro kada se suoči s malignom bolesti'

Najviše žena obolijeva u dobi između 35 i 55 godina.

"Nitko ne reagira dobro kada se suoči s malignom bolesti, a pogotovo ne žene u fertilnoj dobi. To je za njih dodatno opterećenje međutim kad im se objasne današnje mogućnosti, pohranjivanje i jajnih stanica i embrija, to lakše prihvaćaju. Često nakon provedene terapije malignih bolesti se uspije postići trudnoća", govori predstojnik Klinike za ženske bolesti i porodništvo KBC-a Sestre milosrdnice Krunoslav Kuna.

'Najčešća vrsta raka je karcinom vrata maternice'

Važni su preventivni pregledi i cijepljenje protiv HPV-a. Ovaj virus uzrokuje šest vrsta raka, a najčešći je karcinom vrata maternice. Prošle školske godine cijepljeno je 44 posto djevojčica i 25 posto dječaka u osmim razredima.

"Aktivno ćemo pozivati djecu petog, šestog, sedmog i osmog razreda u školske ambulante, tako će roditelji imati 3, 4 godine da odluče cijepiti svoje dijete na vrijeme. Izuzetno je važno cijepiti i dječake i djevojčice jer dječaci nisu samo komarci oni ne prenose bolest nego mogu i oboljeti", kazala je glavna tajnica Hrvatske lige protiv raka Neda Ferenčić Vrban.