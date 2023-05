Danas se na Visokom kaznenom sudu u Ndoli održava novo ročište u Zambiji, na suđenju hrvatskim parovima koji su optuženi za pokušaj trgovine djecom. Predviđeno je da danas te sutra i prekosutra budu saslušani svjedoci te izvedeni dokazni postupci tužiteljstva i obrane.

Osmero Hrvata optuženi su za kazneno djelo pokušaja trgovine djecom unutar teritorijalnih granica Zambije u svrhu iskorištavanja.

Zaraženi svjedok

Jutarnji list piše da se danas, kao jedan od svjedoka tužiteljstva, pred sudom trebao pojaviti i bivši saborski zastupnik Ivan Pernar koji tvrdi da ima saznanja o ovom slučaju. No, to se danas ipak neće dogoditi jer se Pernar, koji već dva mjeseca boravi u Zambiji, zarazio malarijom. On je na svome Telegram kanalu napisao da bi mogao svjedočiti pred sudom u četvrtak ili petak.

Inače, svi optuženi Hrvati na prošlotjednom su se ročištu izjasnili da se ne osjećaju krivima. Njih se, skupa s 43-godišnjim Stevenom Mulijem, ugostiteljskim djelatnikom iz DR Konga koji živi u Zambiji kojeg se smatra 'mozgom' operacije usvajanja djece te 36-godišnjom višom imigracijskom službenicom iz Zambije tereti za pokušaj trgovine četvero kongoanske djece. Svi optuženi su na slobodi osim Mulije.